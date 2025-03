Panik in Wien: 63-Jähriger schießt mit Gewehr von Dachterrasse

Ein Mann mit Langwaffe sorgt in der Wiener Josefstadt für Alarm. Polizei und WEGA rücken aus, um die unerwartete Situation zu klären.

Ein sonniger Samstagnachmittag in der Wiener Josefstadt verwandelte sich in ein Szenario voller Aufregung und Polizeipräsenz, als ein Mann mit einer Langwaffe auf einer Dachterrasse gesichtet wurde. Die Bewohner der Fuhrmannsgasse, alarmiert durch diesen ungewöhnlichen Anblick, verständigten umgehend die Polizei. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagen und die Wiener Einsatzgruppe WEGA an, um die Lage zu untersuchen.

Die Polizei sperrte rasch den Bereich um die Josefstädter Straße und Fuhrmannsgasse ab und verschaffte sich Zutritt zur betroffenen Wohnung. Dort fanden sie einen 63-jährigen Österreicher vor, der zu ihrer Überraschung erklärte, er habe mit einem Luftdruckgewehr auf seinem Balkon Zielübungen gemacht. Diese Erklärung überraschte die Beamten, die von einer ernsteren Bedrohung ausgegangen waren.

Konsequenzen des Vorfalls

Die Konsequenzen blieben nicht aus. Die Polizei stellte alle legal besessenen Waffen des Mannes sicher und verhängte ein vorläufiges Waffenverbot. Zudem muss der Mann mit einer Anzeige wegen Ordnungsstörung rechnen.