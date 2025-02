Teenagerin in Wien-Brigittenau vergewaltigt – Täter auf der Flucht

Ein brutales Verbrechen erschüttert Wien: Zwei Männer missbrauchen eine 17-Jährige in einem Keller. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern.

In Wien ereignete sich ein schwerwiegendes Verbrechen, das die Polizei am Dienstag gegen 14:00 Uhr auf den Plan rief. Ein Zeuge alarmierte die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau, nachdem er im Keller eines Mehrparteienhauses eine verstörende Szene beobachtet hatte: Zwei unbekannte Männer vergingen sich an einer jungen Frau, die sich offensichtlich in einem hilflosen Zustand befand. Als die Täter den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht.

Das Opfer, eine 17-jährige Jugendliche, berichtete den Ermittlern, dass sie von den beiden Männern, die sie nicht kannte, überredet wurde, mit ihnen in den Keller zu gehen. Dort sei sie unter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Die Täter hielten sie danach fest, was zu weiteren Übergriffen führte.

Ermittlungen im Sexualdelikt

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden von der Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamts Wien im Bereich Sexualdelikte geführt.