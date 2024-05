Temu unter Druck: EU-Kommission fordert strengere Maßnahmen!

Die Europäische Kommission hat den chinesischen Online-Marktplatz Temu unter verstärkte Kontrolle gestellt. Im Zuge der Durchsetzung des Digital Services Act (DSA) wurde Temu der Kategorie der bedeutenden Online-Plattformen zugeordnet.

Mit diesem Schritt ist das Unternehmen gefordert, innerhalb der kommenden vier Monate maßgebliche Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Produktpiraterie und zur Wahrung des geistigen Eigentums einzuführen.

Neue Verpflichtungen für Temu

Mit monatlichen Nutzerzahlen um die 75 Millionen in der Europäischen Union befindet sich Temu deutlich über der vom DSA festgelegten Schwelle von 45 Millionen Nutzern, was bedeutende Anforderungen nach sich zieht. Diese umfassen nicht nur den verstärkten Schutz vor Fälschungen und die Achtung geistigen Eigentums, sondern auch die Erstellung jährlicher Risikobewertungsberichte. Besonderes Augenmerk soll dabei auf mögliche gesundheitliche und sicherheitsrelevante Risiken für Verbraucher gelegt werden, mit einem besonderen Fokus auf das Wohl von Minderjährigen.

Kritik am Geschäftsmodell

Trotz des Anreizes durch äußerst günstige Angebote wird Temu regelmäßig mit Kritik bezüglich der schlechten Produktqualität, ausgebliebenen Lieferungen und einer besorgniserregenden Klima- und Umweltbilanz konfrontiert. Beschwerden über manipulative Praktiken auf der Plattform, die Konsumenten zu Mehrkäufen verleiten sollen, hatten zuletzt Verbraucherschutzverbände in Europa aktiv werden lassen. Auch die Löschung eines Nutzerkontos stellt sich als mühselig heraus und Kunden bleiben oft im Unklaren über die Herkunft der Waren.

DSA als regulatives Instrument

Mit der Einstufung unterliegt Temu nun den gleichen strengen Regularien wie andere digitale Großunternehmen, darunter namhafte Onlinehändler und Plattformen wie Amazon, Zalando, Facebook und TikTok. Erst kürzlich wurde auch der chinesische Online-Händler Shein nach diesen Kriterien bewertet. Sollten die Vorgaben des DSA nicht eingehalten werden, könnten Strafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängt oder im Extremfall ein Verbot der Dienste in der EU ausgesprochen werden.