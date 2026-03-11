Tödliche Schlafapnoe: Epilepsiemittel stoppt gefährliche Atemaussetzer

Ein altbekanntes Epilepsiemittel sorgt in der Schlafmedizin für Aufsehen – und könnte vielen Betroffenen eine lang ersehnte Alternative bieten.

Ein bekanntes Antiepileptikum könnte künftig Millionen Menschen mit Schlafapnoe eine neue Behandlungsoption bieten. Wie die Universität Göteborg mitteilt, hat eine europäische klinische Studie gezeigt, dass der Wirkstoff Sulthiam die Häufigkeit von Atemaussetzern deutlich senkt und die Schlafqualität bei Patientinnen und Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe messbar verbessert. Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal The Lancet veröffentlicht und wecken Hoffnung auf eine medikamentöse Alternative für jene, die mit der bisherigen Standardtherapie nicht zurechtkommen.

An der doppelblinden Studie nahmen 298 Betroffene teil. Ein Viertel von ihnen erhielt ein Placebo, der Rest bekam Sulthiam in unterschiedlichen Dosierungen. Da weder die Teilnehmenden noch die Forschenden wussten, wer den Wirkstoff und wer das Scheinpräparat erhielt, gilt das Studiendesign als besonders aussagekräftig. Durchgeführt wurde die Untersuchung in vier europäischen Ländern.

Bemerkenswerte Resultate

Die Resultate sind bemerkenswert: Patientinnen und Patienten, die höhere Dosen des Medikaments erhielten, verzeichneten im Vergleich zur Placebogruppe bis zu 47 Prozent weniger Atemaussetzer und eine deutlich verbesserte Sauerstoffversorgung. Sulthiam entfaltet seine Wirkung, indem es die Atemkontrolle im Körper stabilisiert und den Atemantrieb steigert – wodurch das Risiko eines Kollapses der oberen Atemwege während des Schlafs sinkt. Die aufgetretenen Nebenwirkungen waren überwiegend mild und klangen rasch wieder ab.

Jan Hedner, ordentlicher Professor für Pneumologie an der Sahlgrenska-Akademie der Universität Göteborg, war maßgeblich an der Studie beteiligt. „Wir haben lange an diesem Behandlungsansatz gearbeitet, und die Ergebnisse belegen, dass Schlafapnoe tatsächlich pharmakologisch beeinflusst werden kann. Das scheint ein echter Durchbruch zu sein – jetzt freuen wir uns auf größere und längere Studien, um zu klären, ob die Wirkung dauerhaft anhält und ob die Behandlung auch für breitere Patientengruppen sicher ist“, so Hedner.

Schlafapnoe & CPAP

Obstruktive Schlafapnoe ist eine weit verbreitete, in schweren Fällen lebensbedrohliche Erkrankung: Dabei kollabieren die oberen Atemwege im Schlaf immer wieder, was zu Atempausen, Sauerstoffmangel und fragmentiertem Schlaf führt. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, steigt langfristig das Risiko für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Typ-2-Diabetes erheblich an. Eine spezifisch auf die Ursache abzielende medikamentöse Therapie existierte bislang nicht.

Die gängige Behandlung mit einer CPAP-Atemmaske, die kontinuierlichen Überdruck in den Atemwegen erzeugt, ist zwar hochwirksam, wird aber von vielen Betroffenen als belastend empfunden. Bis zur Hälfte aller Patientinnen und Patienten gibt die Therapie innerhalb eines Jahres auf, weil die Maske den Schlaf stört oder schlicht als zu unangenehm empfunden wird.

Sulthiam, das bislang zur Behandlung einer bestimmten Form kindlicher Epilepsie zugelassen ist, wird nun als mögliche Alternative für genau diese Gruppe erprobt.

Mehr zum ThemaImpfung gegen Drogensucht zeigt erste Erfolge⇢