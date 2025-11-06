Tötung des kleinen Fabian (8): Mordverdächtige geschnappt

Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian gibt es eine Wendung: Eine Frau sitzt in Untersuchungshaft – sie steht unter dringendem Mordverdacht.

Nach wochenlangen Ermittlungen im Fall des getöteten achtjährigen Fabian haben die Behörden eine Tatverdächtige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rostock bestätigte, dass gegen die Frau ein Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts erlassen und bereits vollstreckt wurde. Staatsanwalt Harald Nowack gab an, dass die Frau unter Verdacht steht, den Jungen getötet zu haben. Weitere Details zur Identität der Festgenommenen wurden nicht veröffentlicht.

Der Leichnam des vermissten Kindes war Mitte Oktober nach einer mehrtägigen Suchaktion bei Klein Upahl entdeckt worden. Die anschließende Obduktion ergab zweifelsfrei, dass Fabian einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge bereits am Tag seines Verschwindens – dem 10. Oktober – getötet wurde.

Unabhängige Ermittlungen

Die Festnahme erfolgte unabhängig von der am Vorabend ausgestrahlten ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“, in der der Fall thematisiert worden war. Entgegen aufkommender Spekulationen stellte Staatsanwalt Nowack klar: „Die Durchsuchungsmaßnahmen und auch die Festnahme heute hatten nicht mit der Sendung gestern zu tun.“ Dennoch gingen nach der Ausstrahlung 33 Hinweise ein, deren Relevanz derzeit noch geprüft wird.

Durchsuchungsaktionen

Am Donnerstagmorgen führten Polizeikräfte Durchsuchungen an mehreren Orten in der Region durch, darunter in Reimershagen und Rum Kogel im Landkreis Rostock. In Reimershagen hatten Ermittler bereits zuvor im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen Durchsuchungen vorgenommen, insbesondere auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs.

