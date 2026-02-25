Torhüter schießt Möwe ab – Herzdruckmassage am Spielfeld (VIDEO)

Ein Abschlag, ein Aufprall – und plötzlich zählt kein Ergebnis mehr. Ein Kapitän schreibt Sportgeschichte abseits des Platzes.

Ein Finale in der türkischen Amateurliga, das niemand so schnell vergessen wird – nicht wegen des Ergebnisses, sondern wegen einer Szene, die das Spiel für einen Moment vollständig in den Hintergrund drängte. Am Montag im Play-off-Finale der 1. Amateurliga Istanbul zwischen Istanbul Yurdum Spor und Mevlanekapi Guzelhisar ereignete sich in der 22. Minute ein Vorfall, der alle bewegte: Torhüter Muhammed Uyanik trat zum Abschlag an, der Ball flog mit voller Wucht in die Luft – und traf eine Möwe mitten im Flug. Das Tier stürzte leblos auf den Rasen. Spieler und Zuschauer erstarrten.

Catans Rettungsaktion

Doch Teamkapitän Gani Catan zögerte keine Sekunde. Er kniete sich neben den Vogel und begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Rund zwei Minuten lang kämpfte er um das Leben der Möwe – und er gewann diesen Kampf.

Das Tier zeigte wieder Lebenszeichen, bewegte sich, und konnte schließlich vom Spielfeld getragen werden. Es bekam Wasser und wurde weiterversorgt. Das Finale? Für diesen Moment vollkommen nebensächlich.

Niederlage, trotzdem

Catans Mannschaft verlor das Endspiel. Doch der Kapitän hinterließ etwas, das schwerer wiegt als ein Pokal.

„Das Leben ist wichtiger als das Ergebnis“, soll er danach gesagt haben.

Auch Torwart Uyanik zeigte sich später betroffen: „Ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Das hat mich tief getroffen. Schließlich ist es ein Lebewesen“, erklärte er nach dem Spiel.