Totschnig zerschlägt Gewesslers Erbe – Sanierungsförderungen halbiert

Österreichs Sanierungsförderungen stehen vor einem Umbruch: Umweltminister Totschnig kürzt die Zuschüsse drastisch, verspricht aber mehr Planbarkeit und ein nachhaltiges Budgetkonzept.

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) bereitet eine grundlegende Neuausrichtung der staatlichen Sanierungsförderungen vor. Wie die „Krone“ vorab in Erfahrung bringen konnte, basiert diese Entscheidung nicht nur auf den angespannten Budgetverhältnissen, sondern stützt sich auch auf eine Untersuchung des Schweizer Instituts Prognos (Wirtschaftsforschungsinstitut). Diese Analyse kommt zum Schluss, dass die Nachfrage nach Förderungen auch bei deutlich reduzierten Zuschüssen bestehen bleibt und Emissionseinsparungen weiterhin realisierbar sind.

Das künftige Fördersystem soll laut Ministerium effizienter gestaltet werden und sowohl Eigenheimbesitzern als auch Unternehmen mehr Verlässlichkeit bieten. Die Antragstellung wird voraussichtlich ab November möglich sein. Totschnig löst damit das Programm seiner Amtsvorgängerin Leonore Gewessler (Grüne) ab, dem aus Regierungskreisen „zahlreiche Schwächen“ attestiert werden. Insbesondere die bisherigen Förderquoten von bis zu 75 Prozent seien finanziell nicht nachhaltig.

Reduzierte Förderquoten

Bei den Zuschüssen für den Austausch von Öl- und Gasheizungen sowie für thermische Sanierungsmaßnahmen wie Fassadendämmung und Fenstertausch ist eine Reduzierung auf etwa 30 Prozent vorgesehen – was mehr als eine Halbierung der bisherigen Förderhöhe bedeutet. Der Minister betont jedoch die verbesserte Planbarkeit des neuen Systems.

Langfristiges Budget

Ab 2026 soll ein jährlich festgelegtes Budget von 360 Millionen Euro zur Verfügung stehen, was bis 2030 einen Gesamtbetrag von 1,8 Milliarden Euro ergibt. Im Vergleich dazu wurden im Rahmen von Gewesslers „Raus aus Öl und Gas“-Initiative bereits im laufenden Jahr 2024 sämtliche Mittel aufgebraucht, die eigentlich für den Zeitraum bis 2027 vorgesehen waren.

Nach Berechnungen des Ministeriums beläuft sich die Gesamtsumme auf 3,6 Milliarden Euro.