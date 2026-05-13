Tragödie an Englands Küste – Drei Frauenleichen aus Meer geborgen

Brighton, beliebtes Ausflugsziel an der südenglischen Küste, ist Schauplatz eines rätselhaften Vorfalls mit drei Todesopfern.

An der südenglischen Küste, in der Hafenstadt Brighton, wurden am Mittwochmorgen die Leichen dreier Frauen aus dem Meer geborgen. Wie die Polizei der Grafschaft Sussex mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 5:45 Uhr alarmiert, nachdem eine Person Sorge um das Wohlergehen der drei Frauen im Meer geäußert hatte. Sowohl die näheren Umstände des Vorfalls als auch die Identität der drei Toten sind bislang ungeklärt.

Über dem Küstenabschnitt kreisen Hubschrauber, während auf der Strandpromenade zahlreiche Polizeifahrzeuge und Beamte im Einsatz sind.

Laufende Ermittlungen

„Dies ist ein tragischer Vorfall, und es laufen derzeit zügige Ermittlungen, um zu verstehen, was geschehen ist“, sagte Chief Superintendent Adam Hays. Er bat die Öffentlichkeit, sich vom Fundort fernzuhalten, während die Rettungskräfte ihre Arbeit fortsetzen.

Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, Licht in die Hintergründe des Falls zu bringen. Brighton, das wegen seiner Lage am Ärmelkanal und der raschen Erreichbarkeit von London vor allem in den Sommermonaten zu den meistbesuchten Küstenzielen Englands zählt, ist bei Touristen aus dem In- und Ausland gleichermaßen beliebt.