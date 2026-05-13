Verwahrlost und völlig abgemagert: Vernachlässigtes Mädchen (7) im Spital

Ein siebenjähriges Mädchen kämpft im Krankenhaus ums Überleben – nun sitzen die Eltern in Untersuchungshaft.

In Tirol haben die Behörden die Eltern eines siebenjährigen Mädchens festgenommen, nachdem das Kind Ende April in einem verwahrlosten und lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Am Mittwoch wurde über beide Untersuchungshaft verhängt.

Der 35-jährige Vater und die 40-jährige Mutter hatten sich zu Wochenbeginn – am Montag und Dienstag – selbst bei der Polizei gestellt. Zuvor seien sie für die Ermittler nicht erreichbar gewesen, erklärte Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Anklagebehörde ordnete daraufhin die Festnahme an, beide Beschuldigte wurden in der Folge in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.

Schwere Vernachlässigung

Das Mädchen sei in einem stark abgemagerten Zustand gewesen, schilderte Mayr. Den Eltern wird zur Last gelegt, ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum grob vernachlässigt und es versäumt zu haben, die medizinische Versorgung der Siebenjährigen rechtzeitig sicherzustellen.

Das Kind befinde sich derzeit in sehr schlechtem, aber nicht mehr akut lebensbedrohlichem Zustand im Krankenhaus. Die Siebenjährige leide zudem seit längerem an einer seltenen und schwer behandelbaren Hauterkrankung. Dieser Umstand stehe mit dem vorgeworfenen Verhalten der Eltern in keinem Zusammenhang, betonte Mayr.

Allerdings seien die Symptome dieser Erkrankung zum Zeitpunkt der Krankenhauseinlieferung extrem stark ausgeprägt gewesen. Das lasse darauf schließen, dass das Mädchen über längere Zeit nicht entsprechend medizinisch behandelt bzw. versorgt worden sei.

Ermittlungen laufen

Bisher machten die Eltern vor den Ermittlern keine konkreten Angaben. Gegen die beiden wird wegen des Verdachts auf Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen ermittelt.

Ins Rollen gebracht hatte den Fall eine Meldung nach dem Gewaltschutzgesetz an das Tiroler Landeskriminalamt vom 29. April.