Traumjob Alien-Jäger: 1 Million Dollar Belohnung für Aufnahme

Die Technologiefirma Ring, bekannt für ihre innovativen Sicherheitssysteme, hat ein Angebot gemacht, das man nicht ablehnen kann. Eine Million Dollar für denjenigen, der einen echten Außerirdischen auf einer ihrer Kameras einfängt.

Die Ausschreibung, die als „Million Dollar Search for Extraterrestrials“ betitelt wurde, ist ungewöhnlich, aber nicht weniger spannend. Der glückliche Gewinner erhält 20 Jahre lang eine jährliche Zahlung von 50.000 Dollar, was insgesamt eine Million Dollar ausmacht. Es ist jedoch nicht so einfach, wie es sich anhört. Die Teilnehmer müssen erklären, „warum die Anomalie zwangsläufig außerirdischen Ursprungs ist“. Das siegreiche Filmmaterial sollte ein „ungewöhnliches, außergewöhnliches oder unerklärliches Verhalten“ zeigen.

Spezialeffekte

Aber was ist, wenn Sie nicht das Glück haben, einem echten Außerirdischen zu begegnen? Keine Sorge, Ring hat auch an Sie gedacht. Beiträge mit Spezialeffekten, Kostümen und Requisiten können für den Preis „Out of this World“ eingereicht werden. Die Gewinner erhalten einen Amazon-Gutschein über 500 Dollar – nicht ganz eine Million, aber immerhin ein kleiner Trostpreis.

Ring lädt alle ein, ihre Beiträge ab sofort bis zum 3. November auf der eigens eingerichteten Webseite ringmilliondollarsighting.com einzureichen. Die Gewinner werden Ende November bekannt gegeben.