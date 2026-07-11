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Familientreffen

Treffen mit Harry und Meghan: Charles sieht Enkelkinder erstmals seit Jahren wieder

Treffen mit Harry und Meghan: Charles sieht Enkelkinder erstmals seit Jahren wieder
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Drei Jahre Abstand, dann ein stilles Wiedersehen: Charles empfängt Archie und Lilibet – doch der Frieden bleibt brüchig.

König Charles III. hat Berichten zufolge erstmals seit mehreren Jahren seine Enkelkinder Archie und Lilibet wiedergesehen. Der Buckingham-Palast bestätigte das Treffen offiziell. In seiner Residenz Highgrove in Gloucestershire empfing der Monarch Prinz Harry gemeinsam mit dessen Frau Meghan und den beiden Kindern. Für Archie und Lilibet war es die erste Begegnung mit ihrem Großvater seit 2022.

Auch Königin Camilla nahm an dem Zusammentreffen teil. Vonseiten des Palastes wurde das Treffen als „private Familienangelegenheit“ eingestuft.

Belastetes Verhältnis

Seit 2020, als Harry und Meghan ihre royalen Aufgaben niederlegten und ihren Lebensmittelpunkt in den US-Bundesstaat Kalifornien verlegten, gilt das Verhältnis zur britischen Königsfamilie als schwer belastet. Harry hatte im vergangenen Jahr öffentlich den Wunsch nach einer Annäherung geäußert. Bei einem Aufenthalt in Großbritannien im September 2025 war es bereits zu einem Treffen mit seinem Vater im Londoner Clarence House gekommen. Das Gespräch dauerte rund 45 Minuten.

Ein dauerhafter Streitpunkt zwischen Harry und dem britischen Staat ist die Frage des Personenschutzes. Wenn Harry und seine Familie das Vereinigte Königreich besuchen, steht ihnen kein automatischer Anspruch auf denselben Sicherheitsstatus zu wie den übrigen Mitgliedern der Königsfamilie. Ein entsprechender Einspruch gegen die Entscheidung des Innenministeriums wurde 2025 vom Berufungsgericht abgewiesen.

Streit um Unterkunft

Harry war zu Beginn der Woche für einen mehrtägigen Aufenthalt in London eingetroffen – und der Auftakt verlief alles andere als harmonisch. Zunächst war bekannt geworden, dass Harry und seine Familie im Buckingham-Palast übernachten sollten. Der Palast widersprach dem jedoch kurzfristig.

Das Angebot sei nicht mehr gültig, hieß es – eine Absage, über die Harry laut einer Mitteilung seines Sprechers verärgert war.

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