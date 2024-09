Trotz tödlichem Unfall: Diese Achterbahn fährt weiter!

Das Münchner Oktoberfest hat seine Tore geöffnet und erwartet die Besucher mit einer Vielzahl von Attraktionen. Leider gibt es jedoch einen faden Beigeschmack dabei.

Manchmal konfrontiert uns das Leben auf die brutalste Weise – mitten im Fest der Vorfreude, wenn alles bereit ist, um Freude und Glück zu teilen. So erging es auch bei der Olympia Looping Achterbahn, die für viele Besucher des Münchner Oktoberfests ein absolutes Highlight darstellt. Doch dieses Jahr begann alles mit einer Tragödie, die für immer in Erinnerung bleiben wird.

Ein 20-jähriger Mann verlor während der letzten Vorbereitungen für die Achterbahn sein Leben. Stell dir vor: Eine Testfahrt, die normalerweise Routine ist, endet in einem tödlichen Unglück. Er befand sich im Gleisbereich, als der Zug unerwartet losrollte. Er hatte keine Chance. Trotz einer vorherigen Warnung ereignete sich das Unvorstellbare. Der Schmerz und der Schock, den seine Familie, seine Kollegen und alle Anwesenden erlebten, sind unbeschreiblich. Man kann sich kaum vorstellen, wie die Menschen vor Ort sich fühlen müssen.

Wie genau der Unfall geschehen ist, bleibt bislang unklar. Die Betreiber taten ihr Möglichstes und alarmierten sofort den Rettungsdienst.

Der Hintergrund ist deutlich: Um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. „Wir werden niemals vergessen, was geschehen ist“, erklärte Otto Barth, der Leiter der Bahn. In diesen Worten liegt ein spürbares Gewicht. Es ist nicht leicht, nach einem solchen Verlust weiterzumachen, doch das Leben auf dem Festplatz muss irgendwie weitergehen.

Der TÜV hat nach gründlichen Prüfungen grünes Licht gegeben: Die Olympia Looping darf am Samstag zum Auftakt des Oktoberfests wieder in Betrieb gehen. Doch bei jedem Klick der Sicherheitsgurte und jedem aufheulenden Motor wird der Gedanke an den jungen Mann, der nicht mehr unter uns ist, präsent bleiben. Die Mitarbeiter wurden erneut geschult, und alle Sicherheitsvorkehrungen wurden mehrfach überprüft. Sicherheit hat jetzt oberste Priorität.