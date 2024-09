Vielfalt im Nationalrat: BKS-Kandidaten der SPÖ im Portrait

Acht BKS-Kandidaten der SPÖ treten zur Nationalratswahl 2024 an. Mit vielfältigen Hintergründen und Erfahrungen setzten sie sich für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit ein. Ihre Initiativen und Ziele zeigen, wie sie eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft in Österreich gestalten möchten.

Am Sonntag, den 29. September 2024, wählen die Österreicherinnen und Österreicher ihren neuen Nationalrat. Diese Wahl ist geprägt von einer lebhaften politischen Debatte. Soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und die Integration vielfältiger Perspektiven stehen im Vordergrund. In den letzten Tagen haben wir die Spitzenkandidaten aller Parteien beleuchtet. Nun ist es an der Zeit, engagierte Vertreterinnen und Vertreter aus der BKS-Community vorzustellen, die für die Sozialdemokratische Partei antreten.

Nela Pecic: Brückenbauerin zwischen Kulturen

Nela Pecic ist Mutter von drei Kindern und leitet ein Projekt, das sich für mehr Chancengleichheit in der IT-Branche innerhalb der Lebensmittelindustrie einsetzt. Geboren in Derventa, Bosnien, und aufgewachsen in Österreich, hat sie von klein auf gelernt, zwischen zwei Kulturen zu navigieren. Diese Erfahrung hat sie geprägt und motiviert, Brücken zwischen unterschiedlichen Welten zu bauen. Mit ihrem Business-Netzwerk „Balkan Minds“, das in ganz Österreich erfolgreich ist, setzt sie sich dafür ein, dass jedes Kind die gleichen Möglichkeiten hat, unabhängig von Herkunft oder finanziellen Mitteln.

FOTO: SPÖ

Ibrahim Kaniza: Bildung als Schlüssel

Ibrahim Kaniza, ein junger Politiker mit bosnischen Wurzeln, kandidiert für den Nationalrat, um eine starke und diverse Stimme für alle Menschen in Österreich zu sein. Seine langjährige Erfahrung in der Sozialdemokratie und im Bildungswesen ermöglicht es ihm, sich für soziale Gerechtigkeit und die besten Bildungschancen für alle einzusetzen. Er glaubt fest daran, dass Bildung der Schlüssel zu einer gerechten und zukunftsfähigen Gesellschaft ist.

FOTO: SPÖ

Silvia Jankovic: Vorreiterin für Gleichberechtigung

Mag.a(FH) Silvia Jankovic ist die amtierende Bezirksvorsteherin in 1050 Wien, Margareten, und hat sich seit 20 Jahren in der SPÖ engagiert. Sie ist die erste Wiener Bezirksvorsteherin mit Wurzeln aus dem ehemaligen Jugoslawien und setzt sich für Gleichberechtigung, Vielfalt und leistbares Wohnen ein. Zu ihren Projekten zählen unter anderem die Neugestaltung der Reinprechtsdorfer Straße und die Einführung eines kostenlosen Eltern-Kind-Cafés.

FOTO: SPÖ

Alen Plavotic: Politische Perspektiven durch Wissenschaft

Alen Plavotic, in Graz geboren, hat sich früh für die Politik interessiert. Als Vorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ in Graz bringt er seine Erfahrungen als Schulsprecher in einer Brennpunktschule ein. Neben seinem Engagement in der Politik studiert er Molekularbiologie, um ein tieferes Verständnis für die Ursachen gesellschaftlicher Probleme zu erlangen und Lösungen zu finden.

FOTO: SPÖ

Claudia Beganovic: Stimme für die Anwohner

Claudia Beganovic, Bezirksrätin der Inneren Stadt, setzt sich besonders für die Anliegen der Anrainer ein. Sie engagiert sich für konsumfreie Zonen und mehr Grünflächen und steht im Austausch mit dem Kinder- und Jugendparlament, um die Interessen der jungen Menschen in ihrem Bezirk zu vertreten.

FOTO: SPÖ

Dragan Ciric: Kämpfer für die Rechte der Arbeiter

Dragan Ciric möchte sich im Nationalrat kompromisslos für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter in Österreich einsetzen. Sein politisches Engagement zielt darauf ab, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und Arbeitsplätze zu schaffen. Er betont die Bedeutung einer gerechten finanziellen Vergütung für alle, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.

FOTO: SPÖ

Nikola Poljak: Angebote für die Jugend

Nikola Poljak, Sozialarbeiter aus Favoriten, engagiert sich für den Ausbau von Angeboten für Kinder und Jugendliche. Besonders stolz ist er darauf, dass sein Bezirk demnächst das vierte Kindertreff eröffnen wird, um den jungen Menschen verlässliche Ansprechpersonen in allen Lebensbereichen zu bieten.

FOTO: SPÖ

Mehmed Alajbeg: Innovation und Führung

Mehmed Alajbeg, der 1986 in Bosnien geboren wurde und während des Krieges nach Österreich flüchtete, hat sich in seiner Karriere als Direktor des Stadtbads Mödling profiliert. Seine Fähigkeiten in der Führung und im Marketing machen ihn zu einer vielversprechenden politischen Persönlichkeit, die für den Nationalrat kandidiert.

FOTO: SPÖ

Lesen Sie auch: Letzter Schlagabtausch der Spitzenkandidaten vor der Nationalratswahl In der letzten Elefantenrunde vor der Nationalratswahl hatten die Kandidaten ihre finale Gelegenheit, um die Wähler zu überzeugen.

Das kostet uns die Nationalratswahl Die Durchführung der Nationalratswahl in Österreich kostet rund 23 Millionen Euro, getragen von Bund und Gemeinden.

Alles Wichtige zur Briefwahl bei der Nationalratswahl 2024 Die Briefwahl in Österreich ermöglicht es Bürgern, flexibel und unabhängig von ihrem Aufenthaltsort an der Nationalratswahl teilzunehmen.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten bringen unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen mit, die zur Diskussion und Gestaltung der österreichischen Gesellschaft beitragen können. Ihre politischen Ziele spiegeln die Vielfalt der Anliegen wider, die in dieser Wahlperiode zur Sprache kommen.