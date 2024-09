Teenies fordern BMW-Probefahrt: Mann lehnt ab – wird verprügelt

Am vergangenen Wochenende ereignete sich in Wien-Ottakring ein brutaler Überfall auf einen Autofahrer. Eine Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren attackierte den Mann, verletzte ihn schwer und stahl seinen BMW.

Überfall und Diebstahl in Wien-Ottakring

Die Ereignisse begannen mit einer scheinbar harmlosen Bitte. Die Jugendlichen sprachen den Autofahrer auf der Straße an und baten darum, eine Fahrt mit seinem nagelneuen BMW unternehmen zu dürfen. Als er dies ablehnte, forderten die Jugendlichen Geld, was der Fahrer ebenfalls verneinte. Daraufhin eskalierte die Situation. Laut Polizeisprecher Haßlinger wurde das Opfer gewaltsam niedergeschlagen. Schläge und Tritte, insbesondere gegen den Kopf, führten zu schweren Verletzungen. Der Mann erlitt Prellungen und Rissquetschwunden. Die Täter raubten ihm zudem seine Umhängetasche und den Autoschlüssel.

Sicherheitsvorkehrungen und erneuter Diebstahl

Nach dem Überfall ließ der schwer verletzte Mann seinen BMW zu einem Stellplatz in der Donaustadt abschleppen, um weitere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Dennoch gelang es der Jugendbande, das Fahrzeug zu finden und erneut zu stehlen. Wie die Jugendlichen den Standort des Wagens herausfanden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Dank der Zusammenarbeit des Landeskriminalamts, der Soko KFZ und des Autoherstellers konnte das Fahrzeug am Donnerstagnachmittag am Wiedner Gürtel in Wien-Favoriten lokalisiert werden. Bei diesem Einsatz wurden alle vier Insassen festgenommen, obwohl sie zunächst versuchten, sich den Polizisten zu widersetzen. Der Hauptverdächtige, ein 16-Jähriger, wurde zur Polizeiwache gebracht, während die übrigen drei Beteiligten eine Anzeige erhielten.

Der gestohlene BMW wurde in unbeschädigtem Zustand sichergestellt, und auch das Originalkennzeichen befand sich noch am Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere wie die Jugendlichen den Standort des Wagens herausfinden konnten.