Trotz Vollbremsung: 15-Jähriger von Straßenbahn erfasst

Ein Jugendlicher erlitt bei einem Straßenbahn-Unfall in Wien schwere Verletzungen. Der 15-Jährige betrat plötzlich die Gleise, während die Bahn in die Haltestelle einfuhr.

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am 7. April 2025 gegen 16:35 Uhr an der Haltestelle Anschützgasse. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort brachten Sanitäter der Berufsrettung den Verunfallten in ein nahegelegenes Spital.

Unfallhergang geklärt

Laut Polizeibericht konnte die Straßenbahnfahrerin den Zusammenprall trotz sofortiger Notbremsung und Abgabe akustischer Warnsignale nicht mehr verhindern. Augenzeugen berichteten, dass der Teenager gemeinsam mit mehreren anderen Personen zunächst in der Haltestelle gewartet hatte. Unmittelbar vor dem Einfahren der Straßenbahn soll der Jugendliche dann plötzlich die Gleise betreten haben.

Verkehrsbehinderungen folgen

Während der Rettungs- und Polizeimaßnahmen kam es zu temporären Verkehrssperren im Bereich der Unfallstelle. Das zuständige Unfallkommando hat mittlerweile die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

