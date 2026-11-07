Tupac-Prozess: Anwalt von Keffe D tot aufgefunden

Ein Verteidiger kämpfte für den einzigen Angeklagten im Fall Tupac. Jetzt liegt er tot in Las Vegas, und die Umstände bleiben im Dunkeln.

Der prominente US-Strafverteidiger Michael Sanft ist mit 54 Jahren überraschend verstorben. Zuletzt hatte er Duane „Keffe D“ Davis im Mordfall um den Rapper Tupac Shakur vertreten.

Tot aufgefunden wurde Sanft am Donnerstag in Las Vegas. Woran er starb und unter welchen Umständen es dazu kam, ist bislang nicht geklärt. Das Las Vegas Metropolitan Police Department ließ wissen, es lägen „nur wenige Details zu seinem Tod vor“.

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Urteil gegen Davis

Im August war Davis des Mordes schuldig gesprochen worden, im Oktober folgte das Strafmaß von 40 Jahren bis lebenslanger Haft. Er ist die bisher einzige Person, die in diesem Fall angeklagt wurde. Sanft zeigte sich nach dem Schuldspruch enttäuscht, kündigte jedoch an, den Kampf gegen das Urteil fortsetzen zu wollen.

Internationale Bekanntheit

International bekannt wurde Sanft als Verteidiger von Davis und durch den viel beachteten Mordprozess.

Der erfahrene Jurist hatte im Laufe seiner Karriere mehr als 150 Verfahren geführt.