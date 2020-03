Überblick über die Coronavirus-Pandemie in Bildern und Zahlen (GALERIE)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte den COVID-19-Ausbruch Mitte März zu einer Pandemie. Bis dato sind mehr als 200.000 Menschen in 160 Länder erkrankt und weltweit 8.648 Personen an dem neuartigen Virus verstorben.

31. Dezember 2019: China verständigt die Weltgesundheitsorganisation aufgrund untypischer Lungenentzündungen in Wuhan. Virus bis dato unbekannt.

1. Jänner 2020: Der Wildtiermarkt, der bis heute als „Corona-Geburtsstätte“ betrachtet wird, wurde geschlossen. Mehrere dort arbeitende Menschen (mehr als 40 Personen) waren infiziert.

