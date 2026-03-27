Umfrage zeigt: Das macht einen guten Nachbarn aus!

Was macht einen guten Nachbarn aus? Eine neue Umfrage liefert überraschend klare Antworten – und räumt mit manchen Annahmen auf.

Eine aktuelle Umfrage des Immobilienportals ImmoScout24 gibt Aufschluss darüber, was Österreicherinnen und Österreicher von einem guten Nachbarn erwarten. Befragt wurden im November 2025 rund 500 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Das Ergebnis ist eindeutig: Was das nachbarschaftliche Miteinander trägt, sind vor allem Respekt, gegenseitige Rücksichtnahme und eine offene Kommunikation.

Gespräch statt Kuchen

Mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 53 Prozent, schätzt Nachbarn, die beim zufälligen Treffen im Stiegenhaus ein kurzes Gespräch nicht scheuen. Knapp darunter, mit 49 Prozent, liegt der Wunsch, über bevorstehenden Lärm – sei es durch eine Party oder Renovierungsarbeiten – rechtzeitig informiert zu werden. Besonders ausgeprägt ist das Bedürfnis nach sozialem Austausch bei Frauen sowie bei Personen ab 40 Jahren.

Demgegenüber wünschen sich lediglich 19 Prozent der Befragten, vom Nachbarn grundsätzlich in Ruhe gelassen zu werden; selbst gebackener Kuchen oder ähnliche Gesten spielen nur für 15 Prozent eine Rolle. Die Zahlen machen deutlich: Nicht symbolische Handlungen, sondern die Art des Umgangs miteinander ist entscheidend.

Generationenunterschied

Dass praktische Hilfsbereitschaft dennoch geschätzt wird, zeigen weitere Ergebnisse der Erhebung: 37 Prozent begrüßen es, wenn man sich im Bedarfsfall Lebensmittel ausleihen kann, und 29 Prozent legen Wert auf Unterstützung während des Urlaubs, etwa beim Blumengießen.

Dabei zeigt sich ein deutlicher Generationenunterschied – während 35 Prozent der über 50-Jährigen solchen Gefälligkeiten Bedeutung beimessen, sind es bei den unter 30-Jährigen nur 19 Prozent.