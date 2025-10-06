Unbezahlte Verkehrssteuer: Passagiere saßen in kroatischem Bus fest

Der deutsche Zoll stoppte am Montag einen kroatischen Reisebus in Konstanz und stellte dabei eine erhebliche Steuerschuld fest. Das Busunternehmen hatte ausstehende Beförderungsgebühren und Verzugszinsen in Höhe von 113.400 Euro nicht beglichen. Die 43 Passagiere, die sich auf einer Rundreise von Frankreich über Deutschland nach Straßburg befanden, mussten ihre Reise unterbrechen, bis das Unternehmen reagierte.

Der Grund für die hohe Forderung waren unbezahlte Abgaben aus dem Jahr 2022 sowie die daraus resultierenden Zinsen.

Verkehrssteuer erklärt

„Die Steuer auf Einzelbeförderung wird beispielsweise erhoben, wenn im Ausland zugelassene Busse Touristen innerhalb Deutschlands befördern“, erläuterte Sonja Müller von der Hauptzollverwaltung Singen. Bei dieser Verkehrssteuer wird jede Person und jeder in Deutschland zurückgelegte Kilometer berechnet. Bei Nichtzahlung folgt ein nationaler Vollstreckungsbescheid gegen das Unternehmen.

Teilzahlung geleistet

Um die Weiterreise zu ermöglichen, überwies der kroatische Busunternehmer noch vor Ort 50.000 Euro als Teilzahlung.

Erst danach durften die Touristen ihre unterbrochene Rundreise fortsetzen.