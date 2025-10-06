Trumps blutigste Idee: UFC-Käfig im Weißen Haus zum 80er

Donald Trump will sein Jubiläum mit einem besonderen Event feiern: Der US-Präsident kündigte an, am 14. Juni kommenden Jahres – seinem 80. Geburtstag – eine Veranstaltung der Ultimate Fighting Championship (UFC) im Weißen Haus auszurichten.

Die entsprechende Bekanntgabe erfolgte während einer Ansprache am Sonntag auf dem Marinestützpunkt Norfolk in Virginia. Bereits im Juli hatte Trump eine solche Veranstaltung für 2026 in Aussicht gestellt, allerdings ohne konkretes Datum.

Für die zu erwartenden Schäden am Regierungssitz hat die UFC-Organisation bereits finanzielle Zusagen gemacht. Dana White, Präsident der UFC und langjähriger Vertrauter Trumps, erklärte gegenüber dem „Sports Business Journal“, sein Unternehmen werde 700.000 Dollar bereitstellen, um nach der Veranstaltung den Rasen vor dem Weißen Haus zu erneuern.

⇢ Kairo-Verhandlungen starten – Trump droht Hamas mit Konsequenzen



Langjährige Verbindung

Die Verbindung zwischen Trump und der UFC reicht mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Im Jahr 2000 stellte Trumps Taj Mahal Casino in Atlantic City seine Räumlichkeiten für UFC-Kämpfe zur Verfügung – zu einer Zeit, als nur wenige US-Veranstaltungsorte solche Wettkämpfe ausrichteten. Seit seiner Präsidentschaft besucht Trump regelmäßig UFC-Veranstaltungen, zuletzt im Juni in New Jersey.

Von der TKO Group Holdings, dem Mutterkonzern der UFC, war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Was Trump bereits im Sommer als Idee vorgestellt hatte, nimmt nun konkrete Formen an.

⇢ Kriegsrhetorik eskaliert: Tomahawk-Lieferung könnte Putins „gerechten Kampf“ beenden



Zu seinem 80. Geburtstag wird sich der US-Präsident mit einem Käfigkampf im Weißen Haus selbst beschenken.