Unfall in Parkgarage: 82-Jähriger fährt in Mauer – Ehefrau stirbt

Ein tödlicher Unfall in einer Tiefgarage in Tulln erschüttert die Region. Ein 82-jähriger Fahrer prallte nach unkontrollierter Beschleunigung gegen eine Betonwand – seine Ehefrau starb noch am Unfallort.

Ein 82-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Tulln verursachte einen folgenschweren Unfall in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums. Der Senior steuerte seinen Wagen gegen 11.15 Uhr in das Parkhaus, wobei seine 75 Jahre alte Ehefrau den Beifahrersitz einnahm und deren 51-jährige Tochter auf der Rückbank Platz genommen hatte. Direkt nach Durchfahren der Einfahrtsschranke vollzog der Fahrer ein Rechtsmanöver.

Unkontrollierte Fahrt

Aus noch nicht geklärten Gründen gab der Pensionist auf einer etwa 20 Meter langen Strecke massiv Gas und krachte anschließend ungebremst in eine Betonwand. Für die 75-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schwerwiegenden Verletzungen.

Weitere Verletzte

Sowohl der betagte Fahrzeuglenker als auch dessen Stieftochter erlitten Blessuren nicht näher definierten Ausmaßes und wurden vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Tulln transportiert.