Unfassbar: Mann fällt aus 9. Stock auf BMW- und steht wieder auf

Ein Mann (31) stürzte aus dem neunten Stockwerk aus einem Hochhaus in Jersey City, New Jersey. Der Mann landete auf einem BMW – und überlebte auf wundersame Weise!

Der 31-Jährige krachte am Mittwoch um 10:20 Uhr durch das Dach des schwarzen BMW 330i, stand dann mit einem schwerverletzen rechten Arm an seiner Seite baumelnd auf und fragte: „Was ist passiert?“ erzählte die Augenzeugin Christina Smith der New York Post. „Er sagte: “Was ist passiert?‘ Und er sagte: Du bist gefallen“, sagte sie. “Ich dachte, Gott sei Dank, es hat wahrscheinlich geholfen, dass er eine flauschige Jacke trug”, sagte sie und fügte hinzu, dass sie dachte, der Mantel könnte ihn vor tieferen Wunden geschützt haben.

Sie rief schnell die Notrufnummer 911 an und machte dann die unglaublichen Fotos und Videos von den Folgen, einschließlich Aufnahmen des vor Schmerzen schreienden Mannes mit Oberkörperverletzungen. Das Video zeigt auch einen Gesichtsmaskenriemen, der immer noch am Ohr des Mannes baumelt, obwohl er etwa 30 Meter tief fällt. Der Mann, der aus einem offenen Fenster im neunten Stock sprang, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und befand sich am Donnerstag noch in einem kritischen Zustand, sagte die Sprecherin von Jersey City, Kimberly Wallace-Scalcione.

Der Mann arbeitete nicht im Gebäude und es war unklar, warum er dort war, sagten Zeugen. Er hat sich geweigert, den Polizisten seinen Namen zu nennen, und war laut einer mit dem Fall vertrauten Quelle am Donnerstagnachmittag nicht kooperativ. Weitere Passanten versuchten den Mann dazu zu bringen, liegen zu bleiben weil er immer wieder aufstehen wollte und nicht verstand, wie verletzt er war. Er sagte immer wieder: “Lass mich in Ruhe, ich will sterben”, erzählte ein weiterer Zeuge.