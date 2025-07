Urlaub in Gefahr? Hochinfektiöse Viruserkrankung erreicht Norditalien – Südtirol warnt!

Eine gefährliche Tierseuche breitet sich in Italien aus. Nach Sardinien erreicht die Knötchen-Dermatitis nun auch die Po-Ebene – und rückt damit bedrohlich nahe an Südtirol heran.

Die Viruserkrankung „Lumpy Skin Disease“ (LSD), auch als Knötchen-Dermatitis bezeichnet, ist nun in Italien nachgewiesen worden. Diese hochinfektiöse Krankheit befällt ausschließlich Wiederkäuer wie Rinder, Büffel und Bisons, stellt jedoch keine Gefahr für Menschen dar. Die Verbreitung erfolgt vorwiegend durch blutsaugende Insekten wie Mücken, Fliegen, Zecken und Culicoides-Gnitzen, kann aber auch durch direkten Kontakt zwischen Tieren stattfinden.

Nach einer zwei- bis vierwöchigen Inkubationszeit zeigen erkrankte Tiere zunächst Fiebersymptome, Sekretausfluss aus Augen und Nase, geschwollene Lymphknoten sowie Ödeme und verminderte Milchproduktion. Besonders kennzeichnend sind die namensgebenden Hautknötchen mit einem Durchmesser von 0,5 bis 5 cm, die nekrotisch werden und Sekundärinfektionen entwickeln können.

Trotz einer relativ niedrigen Mortalitätsrate von ein bis fünf Prozent verursacht die Erkrankung erhebliche wirtschaftliche Einbußen durch Produktionsausfälle, veterinärmedizinische Behandlungen und Tierverluste. In betroffenen Betrieben wird daher meist die Keulung als Maßnahme ergriffen, und es besteht eine verpflichtende Meldepflicht bei Verdachtsfällen.

Erster Ausbruch

Der erste bestätigte Fall wurde am 21. Juni auf Sardinien in einem Rinderbetrieb dokumentiert. Die Regionalbehörden leiteten bereits vor der offiziellen Laborbestätigung durch das Institut in Teramo entsprechende Notfallmaßnahmen ein. Stadtrat Armando Bartolazzi unterstrich die Notwendigkeit raschen Handelns: „Schnelles und konsequentes Handeln ist unerlässlich.“

Da die Erkrankung in der EU als Kategorie-A-Seuche klassifiziert ist, sind strenge Eindämmungsmaßnahmen wie Quarantäne, Keulung infizierter Tiere und Bewegungseinschränkungen vorgeschrieben.

Weitere Ausbreitung

In jüngster Zeit wurden weitere Infektionsfälle sowohl auf Sardinien als auch in der Po-Ebene nachgewiesen. Aus dem nördlichen Bereich der Po-Ebene, speziell aus der italienischen Region Piemont und in der Nähe Südtirols, wurden ebenfalls Erkrankungen gemeldet.

Der Südtiroler Landesrat Luis Walcher wies darauf hin, dass Südtirol zwar bislang verschont geblieben sei, jedoch besondere Vorsicht beim Import von Tieren geboten sei.

Internationale Reaktionen und Schutzmaßnahmen

Als Reaktion auf den Ausbruch haben mehrere Länder, darunter das Vereinigte Königreich und Australien, bereits Importbeschränkungen für italienische Rinderprodukte verhängt. Diese betreffen lebende Tiere, Rohmilchprodukte und unbehandelte Häute aus den betroffenen Regionen Italiens. Ausnahmen gelten nur für speziell hitzebehandelte Produkte, bei denen eine Virusinaktivierung nachgewiesen werden kann.

Die italienischen Veterinärbehörden setzen in den betroffenen Gebieten die in der EU-Verordnung 2020/687 vorgesehenen Maßnahmen konsequent um. Neben den bereits erwähnten Quarantäne- und Keulungsmaßnahmen gehören strenge Bewegungsbeschränkungen für Tiere und eine lückenlose Überwachung von Verdachtsfällen zum Maßnahmenkatalog. Diese Seuchenbekämpfungsstrategien folgen internationalen Standards und sollen eine weitere Ausbreitung in Richtung Norden, insbesondere nach Südtirol, verhindern.

📍 Ort des Geschehens