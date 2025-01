Urlauber stirbt plötzlich bei Verlassen einer Almhütte

Ein 62-jähriger Urlauber aus Deutschland brach nach dem Verlassen einer Almhütte im Salzburger Lungau leblos zusammen.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in St. Michael im Salzburger Lungau ein bedauerlicher Vorfall. Ein 62-jähriger Urlauber aus Deutschland brach kurz nach dem Verlassen einer Almhütte am Katschberg leblos zusammen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Familie unterwegs.

Sofortige Hilfsmaßnahmen

Zufällig anwesende Ärzte erkannten die Situation sofort und leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Trotz ihrer schnellen Reaktion und professionellen Unterstützung konnte das Leben des Mannes jedoch nicht gerettet werden. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

Nach ersten Ermittlungen durch die örtliche Polizei gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Alle Hinweise deuten auf einen unglücklichen medizinischen Vorfall hin.

Lesen Sie auch: Österreichischer Tourist stirbt in Ferienwohnung Ein 60-jähriger österreichischer Tourist starb in Triest an Kohlenmonoxidvergiftung, seine Frau wurde schwer verletzt.

18-Jährige stirbt bei Horror-Unfall wegen Glatteis In Vöcklamarkt verlor eine 18-Jährige auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem Fahrzeug.

24-Jähriger will Lichterkette anbringen und stirbt Ein 24-jähriger Kalifornier stirbt tragisch beim Anbringen von Weihnachtsdekoration. Seine Familie ruft zu Spenden auf.