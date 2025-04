Urlaubsalarm: Kroatiens Küste versinkt im Wasser

Die Wetterlage in Kroatien zu Ostern präsentiert sich durchwachsen. Nach Regen am Gründonnerstag entspannt sich die Situation zum Wochenende, bevor nach den Feiertagen erneut unbeständiges Wetter droht.

Während in Österreich bereits frühsommerliche Temperaturen für angenehmes Klima sorgen, präsentiert sich die Wetterlage im beliebten Urlaubsland Kroatien deutlich anders. Reisende, die ihre Freizeit an der kroatischen Küste verbringen möchten, sollten die aktuellen meteorologischen Entwicklungen aufmerksam verfolgen.

Die sonnigen Tage blieben in Kroatien in diesem Jahr bislang Mangelware. Der Frühling präsentiert sich dort ausgesprochen wechselhaft. Bereits am Mittwoch macht sich an der Adria-Küste der Jugo bemerkbar – ein kräftiger Südostwind, der auch unter dem Namen Scirocco bekannt ist. Mit diesem Wind strömt feuchte, warme Mittelmeerluft heran, ein für diese Jahreszeit typisches Phänomen.

Der Gründonnerstag verspricht keineswegs ideale Bedingungen für Strandbesucher. Mit erheblichen Niederschlägen ist zu rechnen – ein Aspekt, den Urlauber nicht außer Acht lassen sollten.

Ostern und danach

Die Wettersituation entspannt sich allerdings zum Ostersamstag. Niederschläge bleiben weitgehend aus, und zeitweise kann sogar die Sonne zum Vorschein kommen. Für den Ostersonntag lassen sich derzeit noch keine zuverlässigen Vorhersagen treffen.

Nach dem Osterfest bleibt die Lage angespannt. Für Montag, den 21. April, wird die Entstehung eines Tiefdruckgebiets über Italien erwartet. Dessen Einfluss könnte das Wetter in Kroatien über mehrere Tage prägen. In der Konsequenz droht erneut eine Phase unbeständiger Witterung mit Niederschlägen und südlichen Luftströmungen.

Ausblick Mai

Für Kurzurlauber, die ihre Reise um den 1. Mai planen, zeigen sich jedoch positive Anzeichen. Ab Sonntag, den 27. April, könnte sich ein Hochdruckgebiet vom Raum der Azoren im Atlantik her ausdehnen. Sollte sich diese Wetterkonstellation durchsetzen, dürften Kroatien-Urlauber rund um den 1. Mai mit sonnigen und freundlichen Verhältnissen rechnen können.