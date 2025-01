Van der Bellen versucht Koalitionsgespräche noch zu retten

Angesichts des gescheiterten Ampelbündnisses sucht Bundespräsident Van der Bellen nun den Dialog mit den Verhandlern. Ziel ist es, den politischen Stillstand zu überwinden und neue Impulse für die Koalitionsgespräche zu setzen.

Nach dem Scheitern des Ampelbündnisses hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Verhandler Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) zu einem neuen Gespräch eingeladen. Wie aus der Hofburg verlautete, soll Van der Bellen in den aktuellen politischen Stillstand eingreifen und versuchen, neue Impulse für die Koalitionsverhandlungen zu setzen.

Unklarheiten über Gesprächstermin

Der genaue Zeitpunkt und Modus des Treffens sind noch unklar. Es wird jedoch erwartet, dass die Gespräche noch heute – am Freitag – stattfinden werden. Offen bleibt, ob die drei Politiker zeitgleich oder in separaten Terminen empfangen werden.

Neutraler Vermittler

Van der Bellen hat bereits in der Vergangenheit in verfahrenen politischen Situationen als gefragter Vermittler agiert. Seine Rolle in den augenblicklichen Verhandlungen könnte entscheidend dazu beitragen, den politischen Stillstand zu überwinden und den Verhandlungsprozess voranzutreiben.

Die Koalitionsverhandlungen stagnieren derzeit. Die kommenden Tage werden zeigen, welche Ergebnisse Van der Bellens Eingreifen in die Verhandlungen zeitigen wird.