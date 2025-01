Verfolgungsjagd in Ottakring: Raser will Polizisten überfahren

Ein 18-Jähriger flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei und gefährdete dabei einen Beamten. Ihm drohen nun rechtliche Konsequenzen.

In der Nacht auf Freitag ist ein 18-jähriger Autofahrer am Lerchenfelder Gürtel in Ottakring mit überhöhter Geschwindigkeit von 91 km/h statt der erlaubten 50 km/h geblitzt worden. Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf, um den Fahrer zu stoppen. Der Einsatz hätte jedoch beinahe in einer Tragödie geendet.

Gefährlicher Moment für Polizisten

Als ein Polizist versuchte, den Wagen zum Anhalten zu bewegen, fuhr der junge Lenker direkt auf den Beamten zu, wie die Polizei in einer aktuellen Presseaussendung berichtet. Dank eines schnellen Reaktionsvermögens gelang es dem Polizisten, sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit zu bringen.

Konsequenzen durch Exekutive

Die Polizei konnte den Flüchtigen anhand des notierten Kennzeichens rasch ermitteln. Bald darauf wurde der 18-Jährige in seiner Wohnung aufgesucht, wo ihm sein Führerschein entzogen wurde. Ihm drohen nun juristische Folgen, darunter eine Anzeige wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie mehrere Verwaltungsübertretungen im Straßenverkehr. Eine durchgeführte Alkoholkontrolle zeigte keine Hinweise auf Alkoholeinfluss, wie von der Polizei bestätigt wurde.

Quelle: LPD Wien