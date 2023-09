Vater fordert Milliarden-Schadenersatz nach Geburtstrauma

In einem ungewöhnlichen Rechtsfall in Australien hat ein Vater, der die Geburt seines Kindes beobachtete, fünf Jahre später eine Milliarde Dollar Schadenersatz für das erlittene Trauma gefordert. Der Kläger behauptet, die Klinik habe ihre Pflicht verletzt, indem sie ihn zur Teilnahme an der Geburt ermutigte, was zu dauerhaften psychischen Schäden und dem Scheitern seiner Ehe führte. Das Gericht hat die Klage jedoch abgewiesen.

Anil Koppula, ein Vater aus Melbourne, hat eine Klage gegen das Royal Women’s Hospital eingereicht, in dem seine Frau am 20. Januar 2018 per Kaiserschnitt ein gesundes Kind zur Welt brachte. Koppula behauptet, er sei durch das Beobachten des Geburtsprozesses traumatisiert worden, berichtet The Independent.

Koppula argumentiert, dass das Krankenhaus seine Pflicht verletzt habe, indem es ihn „ermutigte“, an dem traumatisierenden Ereignis, der Geburt seines Kindes, teilzunehmen. Er musste die „inneren Organe und das Blut seiner Frau“ sehen, was ihn psychisch dauerhaft geschädigt hat. Darüber hinaus ist seine Ehe aufgrund seines Traumas gescheitert.

Eine Milliarde Schadenersatz

Fünf Jahre nach der Geburt fordert Koppula von der Klinik eine Milliarde australische Dollar Schadenersatz (etwa 605 Millionen Euro), da er an Psychose erkrankte.

Am Montag, den 11. September 2023, wies der zuständige Richter Koppulas Klage ab. Wie „The Independent“ berichtet, kommentierte der Richter die Klage mit den Worten: „Das stellt einen Missbrauch des Verfahrens dar.

Die medizinische Kommission hatte Koppula zuvor untersucht und festgestellt, dass sein Grad an psychischer Schädigung die geforderten Standards für ein Gerichtsverfahren nicht erfüllt.