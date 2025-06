In den Anfängen seiner Karriere erhielt Brad Pitt seine erste bedeutende Filmrolle vom serbischen Regisseur Bota Nikolic für den Film „The Dark Side of the Sun“. Unter 400 Bewerbern beim Casting der Metro Goldwyn Mayer fiel die Wahl auf den damals noch unbekannten Schauspieler – ohne zu ahnen, dass dieser später zu einem der größten Hollywoodstars aufsteigen würde.

In dem Streifen spielte Pitt neben Cheryl Pollack und Guy Boyd, wobei auch namhafte serbische Schauspieler wie Milena Dravic, die seine Mutter verkörperte, sowie Gorica Popovic und Sonja Savic mitwirkten.

Die Handlung des Films dreht sich um eine amerikanische Familie, die an die adriatische Küste reist, um Heilung für ihren Sohn zu finden. Der junge Mann leidet an einer seltenen Hautkrankheit, und sein Leben an der Mittelmeerküste nimmt eine unerwartete Wendung, als er sich wegen einer Frau entschließt, seine wahre Identität zu entdecken. Durch den Jugoslawienkrieg ging ein erheblicher Teil des Filmmaterials verloren, sodass der Streifen erst 1997 offiziell veröffentlicht wurde – zu einem Zeitpunkt, als Pitt bereits den Durchbruch in Hollywood geschafft hatte.

Rückkehr nach Serbien

In den 1990er Jahren kehrte der Schauspieler nach Abschluss der Dreharbeiten nach Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, zurück und besuchte Regisseur Nikolic, der ihm den entscheidenden Karrierestart ermöglicht hatte. Während seines Aufenthalts wohnte Pitt auch einem Fußballspiel von Roter Stern (bedeutender serbischer Fußballclub) bei und äußerte den Wunsch, ein Haus in Montenegro zu erwerben.

Diese Idee war während der Drehpausen entstanden, in denen er ausgedehnte Spaziergänge durch die malerischen Orte Kotor und Perast in Montenegro unternommen hatte. Für seine Rolle in „The Dark Side of the Sun“ erhielt Pitt lediglich eine Gage von 1.523 US-Dollar für sieben Wochen Drehzeit – ein bemerkenswerter Kontrast zu seinen späteren Millionengagen in Hollywood. Seine Begeisterung für die Region war jedoch unbezahlbar: Er nutzte jede freie Minute zwischen den Aufnahmen, um die montenegrinische Küste zu erkunden, und bekräftigte mehrfach seinen Wunsch, dort eines Tages ein Eigenheim zu besitzen.