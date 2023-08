Verkehrsbehinderungen: Massive Baustellen sorgen für Einschränkungen ab Schulbeginn

Bei dem heutigen Treffen zwischen Bundeskanzler Nehammer und seinem deutschen Kollegen Olaf Scholz, steht die Autobahnverkehrsthematik im Fokus. Während die Urlauber aus dem Süden zurückkehren, werden Autofahrer mit neuen erheblichen Verkehrsbehinderungen durch umfangreiche Straßenbauarbeiten konfrontiert.

Das heutige Treffen der Bundeskanzler aus Österreich und Deutschland, Karl Nehammer und Olaf Scholz, bringt die Autobahnverkehrsthematik in den Vordergrund. Im Kern der Gespräche steht insbesondere die Problematik rund um Stau, welche Nehammer im Zusammenhang mit den deutschen Grenzkontrollen ansprechen wird.

Verkehrsbehinderungen im Pongau

Für Salzburger Autofahrer zeichnen sich jedoch weiterhin Verkehrsbehinderungen ab, insbesondere im Pongau. Hier ist ab Schulbeginn am 12. September mit massiven Verkehrsbehinderungen durch eine umfangreiche, 265 Millionen Euro teure Sanierung mehrerer Tunnel zu rechnen.

Die Autobahngesellschaft Asfinag betont die Notwendigkeit der Sanierung von 14 Kilometern zwischen Ofenauer und Helbersberg Tunnel. Hier werden Gegenverkehrsbereiche eingerichtet und jeweils eine Richtungsfahrbahn gesperrt. Da mehrere Tunnel seit den 1970er Jahren in Betrieb sind und somit zu den ältesten im Autobahnnetz zählen, seien laut Asfinag regelmäßige Sanierungen notwendig. So wird die Baustelle erst im Juni 2025 abgeschlossen sein, wobei es im kommenden Sommer lediglich eine kurze Verschnaufpause gibt.

Alternativen

Um den Pendlern während dieser Zeit Alternativen zum Auto zu bieten, wird der öffentliche Verkehr entlang der Strecke verstärkt. Zusätzliche Verbindungen werden sowohl auf der Bahn als auch auf der Expressbuslinie 270 von Tamsweg nach Salzburg eingerichtet. Darüber hinaus darf der Pendlerbus bei Stau die Kolonne am Pannenstreifen überholen, um Verspätungen zu vermeiden.

Trotz dieser Maßnahmen werden Salzburger Autofahrer an anderen Stellen im Bundesland ebenfalls Geduld brauchen. Die Baustelle auf der A10 zwischen Lammertal und Eben dauert noch bis Ende September, und die Arbeiten am Fernwärmenetz an der Himmelreich-Kreuzung beim Flughafen bis Ende Dezember.