Verkehrschaos in Wien: Marathon sorgt für Straßensperren

In Wien steht das 40-jährige Jubiläum des Wiener Stadtmarathon an, das am 22. und 23. April stattfindet. Mit über 39.000 registrierten Läufern wird das Ereignis zum Verkehrsstillstand im Herzen der Stadt führen. Die Straßensperren treten am Freitag in Kraft. Laut ÖAMTC ist der Ring, der zwischen Stadiongasse und Schottengasse liegt, ununterbrochen von Freitag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 19:10 Uhr, geschlossen.

„Teile von Wien werden in den frühen Morgenstunden vorübergehend für den Verkehr gesperrt oder nur begrenzt zugänglich sein“, sagt Helmut Beigl, Leiter der Mobilitätsinformationen beim ÖAMTC. Für alle, die am Marathontag ein Auto benötigen und in der Nähe der Laufstrecke wohnen, empfiehlt er, das Fahrzeug tags zuvor in Garagen oder auf öffentlichen Parkplätzen außerhalb des betroffenen Gebiets zu parken.

Empfehlenswert für alle Betroffenen aufgrund von Straßensperren und Verkehrsbeschränkungen ist die Nutzung der U-Bahn. Der ÖAMTC bietet für alle, die am Marathontag unterwegs sein müssen, Informationen in Form eines Routenplaners an, der alle Straßensperren und -umleitungen sowie kurze öffentliche Verkehrsverbindungen berücksichtigt.