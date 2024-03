Verletzte Väterrechte in Österreich

Das Ende nichtehelicher Lebensgemeinschaften, aus denen Kinder hervorgegangen sind, wird oft zu einem Krieg ohne Sieger und die Verlierer sind immer die Jüngsten. Das Recht der Väter auf Obsorge hängt oft davon ab, ob es der Mutter gelingt, ihren Impuls, den ehemaligen Partner zu vernichten, zu unterdrücken.

Wenn das Verhältnis zwischen Partnern, die sich nach einer nichtehelichen Beziehung getrennt haben, nicht gerade idyllisch ist, stehen die Väter mit leeren Händen da. In der Regel erhalten Mütter das Sorgerecht, Väter müssen es gerichtlich einfordern. Im „Rosenkrieg” werden oft harte Mittel eingesetzt, um Väterkontakte zu den Kindern zu blockieren, obwohl Väter Pflichten haben. Der starre gesetzliche Rahmen führt zu langwierigen, kräftezehrenden Prozessen ohne klare Gewinner, wie Fälle im Magazin KOSMO belegen.

„Sie hat mich geschlagen…” Bojan Stefanović (40), Beamter

Bojan lebte acht Jahre lang in einer unehelichen Beziehung, aus der er zwei Töchter und einen Sohn im Alter von acht, sieben und fünf Jahren hat, und das Kind aus der ersten Ehe seiner damaligen Partnerin hatte er wie sein eigenes betrachtet.

„Von Beginn an wollte ich eine gemeinsame Sorgerechtsregelung, doch sie lehnte stets ab. Nach meinem Gerichtsantrag erklärte sie mir den Krieg und beschuldigte mich der häuslichen Gewalt. Ihr hitziges Temperament führte oft zu unprovozierten Ausbrüchen. Ich übernahm Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung, wurde jedoch von ihr angeschrien und geschlagen, ebenso ihre älteste Tochter, die ich beschützte. Ein Angriff erforderte ärztliche Versorgung, doch ich wehrte mich nie, höchstens hielt ich ihre Hände fest. Als sie auch die jüngeren Kinder schlug, fühlte ich mich hilflos”, berichtet Dragan unter Tränen.



Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit hat Bojan in seinem Telefon eine App installiert, die alle Gespräche, auch die privaten, automatisch aufnimmt.

Nach einem Jahr, in dem er bewiesen hatte, nicht gewalttätig, sondern ein liebevoller Vater zu sein, konnte Bojan seine Kinder nun auch außerhalb des Besuchercafés treffen.

„Ich habe die Aufnahme eines Anrufs meiner Stieftochter, die vor Angst, wegen einer schlechteren Note von der Mutter geschlagen zu werden, weinte. Wenn ich manchmal von der Arbeit aus zu Hause angerufen habe, hörte man das Weinen unserer Kinder, die sie geschlagen hatte. Ich konnte die Erniedrigungen und Beleidigungen nicht länger ertragen. Sie beschuldigte mich damals der Gewalt gegen die Kinder, daher kamen Mitarbeiter des Jugendamtes zu uns und gaben ihr drei Optionen: Sie sollte zugeben, dass sie gelogen hatte, und wir sollten unser gemeinsames Leben fortsetzen oder sie sollte bei ihren Anschuldigungen bleiben, aber dann hätten sie ihr die Kinder abgenommen, wenn wir weiterhin zusammengeblieben wären, oder als dritte Option sollte sie ins Frauenhaus gehen, was sie auch tat.”

Falsche Anschuldigungen



Das war für diesen armen Vater der Weg in die Hölle.

„Sie warf mir vor, sie bedroht zu haben, da ich legal eine Waffe besitze, und zeigte mich wegen Vergewaltigung, Stalking und Gewalt gegen die Kinder an. Die Polizei und das Gericht wiesen die Anschuldigungen ab. Trotzdem verweigerte mir die Richterin das Sorgerecht und bestimmte, dass ich die Kinder jede zweite Woche unter Aufsicht eines Psychologen im Besuchscafé sehen sollte, was mir Sorge bereitete, Fehler zu machen. Sie schaffte es auch, mich mit Polizeihilfe aus meiner Wohnung zu werfen, aber ich klagte dagegen und machte die Entscheidung rückgängig”, fährt Bojan fort.

Nachdem er über ein Jahr hin bewiesen hatte, das er kein Gewalttäter ist, sondern nur ein Vater, der seine Kinder liebt, durfte er sie auch außerhalb des Besuchscafés treffen.



„Ich kaufte ihnen einen kleinen Hund von einer Rasse, die für ihre Liebe zu Kindern bekannt ist. Sie zeigte mich an und behauptete, ich hätte einen gefährlichen Hund mitgebracht, und wieder durfte ich die Kinder für ein Jahr nur im Besuchscafé treffen. Ich schrieb einen Einspruch, forderte, bat, machte Vorschläge…. Dann kamen Gutachter, angebliche Gutachter, ich zeigte ihnen meine Beweise, aber ich hatte das Gefühl, gegen eine Wand zu reden. Einer Dame, die mit ihnen sprach, erklärten die Kinder, dass sie bei mir leben wollten, und sie sagte, sie würde einen positiven Bericht schreiben. Vor Gericht sagte sie dann aber das Gegenteil. Und als ich erwähnte, dass ich alle Gespräche aufgenommen hätte, bekam die Richterin einen Wutanfall und ich war schon wieder der Verlierer”, klagt Herr Stefanović.

Da die Mutter die Obsorge innehat, tragen die Kinder den Familiennamen ihres Ex-Mannes.

„In Österreich wird Kindern oft ihr Recht auf Herkunft und Identität verwehrt. Aktuell sehe ich sie jeden Mittwoch für drei Stunden und alle zwei Wochen am Wochenende. Ich strebe die volle Sorgerecht an, da meine Kinder Angst vor der Mutter haben, aber ich ihren Kontakt nicht beschränken würde. Sie fühlen sich bei mir und meiner Partnerin wohl, und ich bin überzeugt, dass wir eine glückliche Familie sein könnten. Ich gebe nicht auf und verlange vom Gericht Schutz für meine Kinder durch einen fairen Beschluss”, unterstreicht Bojan Stefanović.

WORT DES PSYCHOLOGEN Nemanja Aranđelović, Psychologe Stalking und schwere pathologische Entfremdung

Einige Eltern agieren wie Stalker oder leiden unter schwerer Entfremdung und verwenden Strategien, um den Kontakt zwischen Kind und dem anderen Elternteil zu blockieren. Solche Manipulationen bei konfliktreichen Scheidungen führen zu ernsthaften Folgen für Kind und Elternteil. Störung und völlige Verhinderung von Kontakten:

Dies beinhaltet die Verhinderung des Kontakts zwischen Vater/Mutter und Kind an Wochenenden, Feiertagen und während Ferien, einschließlich Entzug des Telefons für direkten Kontakt und in Extremfällen Kindesentführung. Völliger Abbruch der elterlichen Kommunikation:

Hier setzen Eltern verschiedene Taktiken ein, darunter auch das Zurückhalten aller Informationen über das Leben des Kindes, eine Kommunikation, die ausschließlich über den Anwalt, das Gericht oder das Jugendamt erfolgt, sowie die Vereitelung jedes Versuchs direkter Kommunikation. Schaffung eines negativen Bildes vom anderen

Elternteil:

Das Kind wird manipuliert zu glauben, der andere Elternteil sei desinteressiert oder gefährlich, durch Lügen, falsche Missbrauchsvorwürfe und das Verbergen aller positiven Eigenschaften des anderen Elternteils. Selektive/falsche Ermächtigung des Kindes:

Dem Kind wird suggeriert, es könne über Beziehungen entscheiden, während ihm Grundrechte fehlen und der andere Elternteil marginalisiert oder dämonisiert wird. Abbruch der Kontakte mit dem alten Umfeld:

Ummeldung des Kindes in einen neuen Kindergarten/Schule, die Forderung, dass das Kind neue Beziehung außerhalb des Bekanntenkreises des anderen Elternteils aufbauen soll, und die Vermeidung von Kontakten mit Personen, die ein positives Bild vom anderen Elternteil vermitteln könnten. Einschränkung der Eigentumsrechte des Kindes:

Die Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil wird gestört, indem das Mitnehmen von Spielzeug, Kleidung oder Lieblingsgegenständen untersagt wird und Geschenke des anderen Elternteils entsorgt oder entzogen werden. Erziehung zum Lügen:

Anweisungen an das Kind, den anderen Elternteil zu belügen und Informationen zu verheimlichen, oft unter Drohungen. Gesetze und Gerichtsbeschlüsse für den Kontakt zum anderen Elternteil werden, auch mit falschen Missbrauchsvorwürfen, ignoriert. In die Länge gezogene Gerichtsverfahren:

Gerichtsverfahren, die sich über Jahre hinziehen, in denen es zu falschen Missbrauchsvorwürfen kommt und große Geldsummen in Anwälte und Gutachter investiert werden.

