Vermeidbare Fehler: Warum ihr im Stau länger steht

Sommerzeit ist Reisezeit – und damit auch Stauzeit. Wer mit dem Auto in Richtung Meer oder Berge unterwegs ist, muss Geduld mitbringen. Staus sind in der Ferienzeit kaum zu vermeiden. Doch was tun, wenn der Verkehrsfunk zehn Kilometer zähfließenden Verkehr ankündigt oder das Stauende plötzlich vor einem auftaucht? Solltet ihr die Autobahn verlassen, die Spur wechseln oder einfach abwarten? Wir liefern euch die Antworten.

Lohnt es sich, im Stau die Spur zu wechseln?

Die kurze Antwort: Nein, in der Regel nicht.

So verlockend es auch klingt, bringt das sogenannte Spurhopping meist keinen Vorteil. Der Spurwechsel sorgt dafür, dass der Vorteil der kurzzeitig schnelleren Spur sofort wieder aufgehoben wird. Das Problem: Jeder Spurwechsel zwingt den nachfolgenden Fahrer zum Bremsen – ein Dominoeffekt entsteht, der den Stau sogar noch verlängern und das Unfallrisiko erhöhen kann. Zwar kann ein einzelner Wechsel kurzfristig Zeit sparen, doch da viele denselben Gedanken haben, gleicht sich der Effekt rasch wieder aus.

Gibt es überhaupt eine „schnellere“ Spur?

Theoretisch nein – mit einer kleinen Ausnahme: Die rechte Spur ist oft durch Lastwagen blockiert, die nach einem Stillstand langsamer anfahren. Das führt häufiger zum kompletten Stillstand. In diesem Fall kann ein Wechsel auf die mittlere oder linke Spur sinnvoll sein – vorausgesetzt, der Verkehr lässt es gefahrlos zu.

Solltet ihr bei Stau einfach die Autobahn verlassen?

Nur selten lohnt sich das. Ein Abfahren von der Autobahn lohnt sich erst bei Vollsperrungen oder Staus über zehn Kilometer Länge. In solchen Fällen übernimmt allerdings oft die Polizei die Umleitung.

Und was ist mit Navi-Alternativen?

Die Vorschläge eures Navigationssystems mögen anfangs verlockend klingen – doch Vorsicht: Sie erhalten nicht nur ihr, sondern tausende andere Autofahrer ebenfalls. Was zunächst nach einer cleveren Abkürzung aussieht, kann sich schnell in eine überfüllte Ausweichroute verwandeln.

Tipp: Prüft, wie aktuell der Stau ist. Bei neu gemeldeten Staus kann sich eine Alternativroute lohnen. Bei älteren Meldungen ist davon eher abzuraten, da sie meist schon überlastet sind.