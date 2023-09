VHS-Kassetten: Nostalgische Goldgrube oder kurzlebiger Trend?

Die Welt der Sammler hat einen neuen Trend: VHS-Kassetten. Mit Preisen, die bis zu 17.000 Euro erreichen, sind Filmklassiker wie „101 Dalmatiner“ und „Die kleine Meerjungfrau“ auf eBay heiß begehrt. Doch was steckt hinter diesem Phänomen?

In der Welt der Sammler hat sich eine neue Goldgrube aufgetan: VHS-Kassetten. Die nostalgischen Filmklassiker erzielen auf Online-Auktionsportalen wie eBay Preise, die jenseits der Vorstellungskraft liegen. Eine noch in der Originalverpackung befindliche VHS-Kassette von „Zurück in die Zukunft“ wurde letzten Monat für unglaubliche 10.000 Dollar (etwa 9.400 Euro) versteigert.

Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Eine „seltene“ Version von Disneys „101 Dalmatiner“, versiegelt und unberührt, wird auf eBay derzeit für 15.000 Pfund beobachtet – und das von über 108 potenziellen Käufern, wie The Sun berichtet. Ein Set von Disney-VHS-Kassetten wird sogar für 10.000 Pfund (etwa 11.600 Euro) angeboten, und 35 Personen haben bereits ihr Interesse bekundet.

Klassiker erzielen hohe Preise

Weitere Klassiker, die auf eBay hohe Preise erzielen, sind eine „sehr seltene“ Ausgabe von „Teenage Mutant Ninja Turtles“ aus dem Jahr 1990 für etwa 10.000 Euro und eine Kassette von „Aladdin“, die noch nie einen Rekorder gesehen hat, für etwa 6.000 Euro.

Doch warum sind diese alten Kassetten plötzlich so wertvoll? Antiquitätenspezialistin Tracy Martin erklärt: „VHS-Kassetten führen uns auf eine Reise der Erinnerung – das ist der Grund, warum die Leute jetzt darum kämpfen, Kassetten aus den 1980er und 1990er Jahren zu besitzen.“

Um für diese schwindelerregenden Summen in Betracht gezogen zu werden, müssen die Kassetten in makellosem Zustand sein, vorzugsweise ungeöffnet. Aber auch gebrauchte Kassetten können hohe Preise erzielen. Eine gebrauchte Version von „Die kleine Meerjungfrau“ wird auf eBay derzeit für 7.300 Euro angeboten.

Zustand ist entscheidend

Doch Vorsicht ist geboten: Der Zustand der Bänder ist entscheidend für ihren Verkaufspreis. Und es sollte angemerkt werden, dass VHS-Kassetten nicht ewig halten. Experten raten daher, wertvolle Momente auf VHS in ein digitales Format zu konvertieren, um sicherzustellen, dass sie die Zeit überstehen.

So oder so, der Trend des Sammelns von VHS-Kassetten scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Wer weiß, vielleicht schlummert auch in Ihrem Keller ein kleiner Schatz?