Vier Tierschutz-Einsätze täglich: Wiener retten Leben mit einem Anruf

Wiener zeigen Herz für Tiere in Not: Täglich gehen bei der Tierschutzombudsstelle vier Meldungen ein. Hinter vielen Fällen steckt keine Boshaftigkeit, sondern Unwissenheit.

Täglich etwa vier Einsätze verzeichnete die Wiener Tierschutzombudsstelle im vergangenen Jahr, wobei die meisten Interventionen auf Hinweise aufmerksamer Bürgerinnen und Bürger zurückgehen. Tierschutzombudsfrau Eva Persy zeigt sich dankbar für das zivilgesellschaftliche Engagement: „In unserer Stadt gibt es zahlreiche empathische und couragierte Menschen, die bei Tierschutzproblemen nicht wegschauen, sondern aktiv werden und Behörden oder unsere Stelle informieren. Dafür gebührt ihnen mein aufrichtiger Dank!“

Die Ombudsstelle betont, dass viele Tierschutzprobleme nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus mangelndem Wissen oder Überforderung entstehen. Besonders bei Fällen von Animal Hoarding (zwanghafte Tierhaltung), wo Menschen zwanghaft zu viele Tiere halten, bedeute jede Meldung nicht nur Hilfe für die betroffenen Tiere, sondern auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie Persy hervorhebt.

Problematische Hochzeitstauben

Zunehmend problematisch entwickelt sich der Trend zu sogenannten „Hochzeitstauben“. Bei Trauungszeremonien freigelassene Tauben verfügen in der Regel über keinerlei Orientierungssinn. Ohne rechtzeitige Rettung verenden die Vögel an Erschöpfung.

Persy appelliert daher an Hochzeitspaare, auch Familienmitglieder und Gäste über diese Problematik aufzuklären.

Dramatische Tierrettung

Ein besonders drastischer Fall ereignete sich im vergangenen Sommer in Wien: Ein Polizeibeamter rettete einen Hund in letzter Minute vor dem Hitzetod. Das Tier trug eine verbotene Maulschleife, die das lebenswichtige Hecheln und damit die Körpertemperaturregulierung verhinderte.

Die darauffolgende Anzeige führte zu einer Geldstrafe von 500 Euro für den Tierhalter.