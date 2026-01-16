Glasner-Beben nach FA-Cup-Triumph: Palace-Coach packt die Koffer

Oliver Glasner, der österreichische Erfolgstrainer, wird Crystal Palace trotz des sensationellen FA-Cup-Triumphs verlassen. Mit dem 1:0-Sieg gegen Manchester City in Wembley hatte er dem Londoner Klub den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte und die damit verbundene Europacup-Teilnahme beschert. Aufgrund von Verstößen gegen die Mehrfachbesitz-Regularien muss Palace allerdings statt in der Europa League in der Conference League antreten.

Erfolgreiche Amtszeit

Der 49-Jährige, der bereits 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte und seither als heißer Kandidat bei Topklubs wie Manchester United und Tottenham gehandelt wird, erklärte seinen Abschied auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Sunderland: „Die Entscheidung wurde bereits vor einigen Monaten getroffen.“ Im Oktober, während der Länderspielpause, hatte ich ein langes Gespräch mit Klubpräsident Steve Parish und teilte ihm mit, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreiben werde.

Seit seiner Übernahme im Feber 2024 hatte Glasner die Eagles aus dem Abstiegskampf geführt und die Saison schließlich auf dem starken zehnten Tabellenplatz abgeschlossen – eine deutliche Verbesserung zum zwölften Rang der Vorsaison. Der Österreicher bestätigte zudem, dass Kapitän Marc Guehi kurz vor einem Wechsel zu Manchester City steht.

Trotz seines bevorstehenden Abschieds versprach Glasner vollen Einsatz für die verbleibende gemeinsame Zeit: „Ich suche einfach eine neue Herausforderung. Ich habe mit keinem anderen Verein gesprochen, das habe ich den Spielern gesagt und ihnen versprochen, dass ich mein Bestes geben werde, um die beste Saison in der Geschichte von Crystal Palace mit der höchsten Punktzahl aller Zeiten zu erreichen.“

Europacup-Teilnahme

In den Play-offs der Conference League trifft Crystal Palace auf den bosnischen Vertreter Zrinjski. Das Hinspiel findet am 19. Feber in Mostar statt, das Rückspiel steigt eine Woche später am 26. Feber in London.