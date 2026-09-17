Vierter Todesfall: Neufelder See wird zum Schicksalsgewässer

Schon wieder fordert der Neufelder See ein Menschenleben – und die Häufung der Tragödien lässt niemanden kalt.

Am Mittwochnachmittag kam es in der Nähe der Segelschule in Neufeld an der Leitha zu einem tragischen Vorfall: Ein 83-jähriger Mann wurde am Ufer des Neufelder Sees regungslos am Boden liegend aufgefunden. Wie die „Krone“ berichtete, wies der Senior zu diesem Zeitpunkt keine normale Atmung auf.

Umstehende Badegäste reagierten umgehend, begannen mit der Ersten Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Wasserrettung, Rotes Kreuz und ein Notarzt trafen rasch am Einsatzort ein – doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

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Serie am See

Der Tod des 83-Jährigen reiht sich in eine besorgniserregende Serie von Todesfällen am Neufelder See in diesem Jahr ein. Im August verlor ein 20-jähriger Mann im selben Gewässer sein Leben, nachdem er ertrunken war. Bereits im Juli hatte ein Badeunfall einer gleichaltrigen, ebenfalls 83-jährigen Frau das Leben gekostet.

Anfang Mai wurde zudem ein Taucher tot im See aufgefunden. Die Häufung dieser Vorfälle nährt wachsende Bedenken hinsichtlich der Sicherheit an burgenländischen Badeseen.

Sicherheit unter Druck

Die wiederholten Unglücksfälle am Neufelder See stellen Gemeinden und Rettungsorganisationen vor dringende Fragen rund um Prävention und Sicherheitsstandards. Trotz des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte bleibt die Verhinderung solcher Tragödien eine anhaltende Herausforderung.

Die Österreichische Wasserrettung überwacht den Strandbereich am Neufelder See an Wochenenden und Feiertagen von 1. Mai bis Anfang September. Der aktuelle Todesfall ereignete sich an einem Mittwochnachmittag – außerhalb der regulären Aufsichtszeiten.

Laufend werden Sicherheitsprotokolle überarbeitet und weiterentwickelt, um den Schutz der Badegäste zu verbessern. Gezielte Kommunikationsmaßnahmen sowie eine verstärkte Präsenz von Rettungsteams sollen dazu beitragen, die Sicherheitslage an den Gewässern zu verbessern und im Ernstfall schneller reagieren zu können.