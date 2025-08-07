Vollmond: Diese 4 Sternzeichen erleben ein emotionales Erdbeben

Der Vollmond am 9. August kündigt sich an – und bringt astrologische Turbulenzen mit sich. Für bestimmte Sternzeichen bedeutet dies eine Phase des Wandels, der Offenheit und intensiver emotionaler Erfahrungen. Erfahren Sie, welche kosmischen Einflüsse der Mond in dieser Augustnacht für Sie bereithält.

Der kommende Vollmond am 9. August entfaltet eine beachtliche astrologische Wirkung. Er manifestiert sich im Zeichen des Wassermanns, das für Unabhängigkeit und rebellisches Denken steht. Dies verspricht unkonventionelle Energien, emotionale Intensität und für einige Sternzeichen sogar tiefgreifende Veränderungen im Leben.

Am 9. August um 09:55 Uhr erreicht der Mond auf 17 Grad Wassermann seinen Höhepunkt und steht dabei in Opposition zur Sonne im Löwen. Zusätzlich bildet sich ein intensives T-Quadrat mit Lilith im Skorpion, was die transformative Kraft dieses Vollmonds noch weiter verstärkt. Diese seltene Konstellation begünstigt besonders die Auseinandersetzung mit verdrängten Anteilen und fördert mutige Schritte in Richtung persönlicher Freiheit.

Wassermann-Geborene erleben diesen Vollmond als besonders persönlich – er fungiert gewissermaßen als emotionaler Alarm. Verdrängte Gefühle und unterschwellige Themen treten nun deutlich zutage. Überholte Überzeugungen, innere Hindernisse oder unverarbeitete Angelegenheiten werden vom Kosmos beleuchtet. Ein Ratschlag: Trennen Sie sich entschlossen von allem, was nicht mehr zu Ihrer Persönlichkeit passt. Dieser Vollmond schenkt Ihnen Einsicht für Ihren weiteren Entwicklungsweg.

Sternzeichen im Fokus

Für Menschen im Zeichen des Löwen wirkt der Vollmond stark auf den Beziehungssektor – was zuvor unklar erschien, gewinnt jetzt an Kontur. Freundschaften, Liebesbeziehungen oder langjährige Partnerschaften werden auf ihre Substanz geprüft. Dies kann sowohl zu Trennungen als auch zu tieferen Bindungen führen. Die Opposition zwischen Sonne und Mond verstärkt diese Dynamik zusätzlich und macht wichtige Entscheidungen im Liebesleben unumgänglich. Vertrauen Sie sowohl Ihrem Gefühl als auch Ihrer rationalen Einschätzung. Fragen Sie sich: Was gibt Ihnen tatsächlich Kraft?

Die methodische Jungfrau erfährt durch den Vollmond frische Impulse im Arbeitsbereich – oder beginnt, diesen grundsätzlich zu hinterfragen. Möglicherweise wächst der Wunsch nach mehr Bedeutsamkeit im Berufsleben. Auch gesundheitliche Aspekte oder tägliche Gewohnheiten können nun überdacht werden. Die Wassermann-Energie unterstützt dabei innovative Lösungsansätze und ermutigt zu unkonventionellen Wegen. Selbst kleine Anpassungen im Alltag können bedeutsame Auswirkungen haben. Folgen Sie Ihrer inneren Stimme, auch wenn sie nicht vollständig rational erscheint.

Für Krebse gestaltet sich dieser Vollmond emotional besonders intensiv – selbst für ihre ohnehin gefühlsbetonte Natur. Die Wassermann-Energie kann vergangene Verletzungen an die Oberfläche bringen, aber gleichzeitig heilsame Erkenntnisse ermöglichen. Besonders in Bezug auf Intimität, Vertrauen und emotionale Abhängigkeiten entsteht Dynamik. Das T-Quadrat mit Lilith im Skorpion verstärkt diese Prozesse und macht eine ehrliche Auseinandersetzung mit alten Wunden möglich. Ein Tipp: Akzeptieren Sie ihre Gefühle – ohne in emotionalen Verstrickungen zu verharren. Es geht um emotionales Wachstum, nicht um Selbstverlust.

Mondkalender-Weisheit

Während einige Sternzeichen die kosmischen Einflüsse kaum wahrnehmen, erleben vier von ihnen die energetischen Auswirkungen mit besonderer Intensität. Diese Einflüsse sind nicht zwangsläufig negativ – aber definitiv spürbar. Ob Partnerschaft, Beruf oder Selbstwahrnehmung: Bei Wassermann, Löwe, Jungfrau und Krebs zeigen sich jetzt deutliche Veränderungen. Die besondere Konstellation macht aus ihnen regelrechte inspirierte Visionäre, die den Mut fassen, überholte Muster loszulassen und authentischere Wege zu gehen.

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe vermittelt die Weisheit der Mondphasen für eine bewusste Wochengestaltung – sei es für Entscheidungsfindung, Projektplanung oder persönliches Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen leiten und entdecken Sie, wie Sie im Einklang mit der Mondenergie leben können.

