Vom A bis zum Zzz: Diese ABC-Methode lässt dich sofort einschlafen

Schlafprobleme plagen Millionen Menschen, darunter zahlreiche Deutsche, die nachts wachliegen und tagsüber ihre beruflichen Aufgaben nur erschöpft bewältigen können. Ein Mediziner hat nun eine unkomplizierte Methode vorgestellt, die den Weg in den erholsamen Schlaf ebnen soll.

„Für alle, die nach einer wirksamen Einschlafhilfe suchen, gibt es ein Verfahren, das wir in der medizinischen Praxis einsetzen – das kognitive Shuffling (Gedanken-Durchmischung)„, erläutert Hausarzt Dr. Khan, der kürzlich seinen Podcast „No Appointment Necessary“ ins Leben gerufen hat. Diese Technik soll bemerkenswert schnell zum Einschlafen führen und gilt in Fachkreisen als „medizinisch fundiert“.

Gedanken-Durchmischung

Dr. Khan, der bereits eine große Online-Fangemeinde mit seinen Gesundheitsratschlägen erreicht hat, widmet sich auch dem Thema Schlafstörungen. Die Funktionsweise des kognitiven Shufflings erklärt er so: „Diese Methode beschäftigt Ihr Gehirn mit beliebigen, entspannenden und nicht belastenden Gedanken. Beginnen Sie beim Buchstaben A und denken Sie an sämtliche Namen mit diesem Anfangsbuchstaben, dann gehen Sie zu B über und anschließend zu C. Ich garantiere Ihnen, dass diese Technik anschlägt.“

Bewährte Methode

Diese Vorgehensweise erinnert an das aus Kindertagen bekannte „Schäfchenzählen“. Der Arzt versichert, dass zahlreiche seiner Patienten von der Wirksamkeit dieser Methode überzeugt sind. Das Shuffling lenkt den Geist von belastenden Gedanken ab und schafft die notwendige Entspannung für das Einschlafen. „Ich praktiziere das mit Obstsorten, Gemüsearten, männlichen und weiblichen Vornamen, Ländern und ähnlichem – es funktioniert tatsächlich“, bestätigen auch Podcast-Hörer.

Es funktioniert tatsächlich.