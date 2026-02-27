Vom American Dream zum Balkan-Leben: Neuer Auswanderungs-Trend!

Amerika verliert seine Anziehungskraft – und das in einem Ausmaß, das zuletzt vor fast 100 Jahren zu beobachten war.

Erstmals seit der Großen Depression der 1930er-Jahre verlassen mehr Menschen die Vereinigten Staaten, als ins Land einwandern. Während politische Debatten über Abschiebungen und Visarestriktionen die öffentliche Aufmerksamkeit dominieren, vollzieht sich abseits davon ein stiller Aufbruch: Immer mehr US-Bürgerinnen und US-Bürger kehren ihrer Heimat den Rücken – und suchen ihren persönlichen Traum anderswo.

Wie das Wall Street Journal berichtet, möchte heute jeder fünfte Amerikaner ins Ausland auswandern – doppelt so viele wie noch während der Finanzkrise 2008. Allein für das Jahr 2025 wird ein Nettoverlust von rund 150.000 Menschen geschätzt, und die Tendenz zeigt weiter nach oben. Laut Pew Research Center ist die Bevölkerung der Vereinigten Staaten mit Migrationshintergrund zwischen Januar und Juni 2025 um mehr als eine Million Menschen gesunken – der erste Rückgang seit den 1960er-Jahren.

Vielschichtige Motive

Die Motive der neuen Auswanderergeneration sind vielschichtig: Wirtschaftliche Überlegungen spielen ebenso eine Rolle wie der Wunsch nach einem anderen Lebensrhythmus und eine wachsende Ernüchterung gegenüber der gesellschaftlichen Entwicklung in den USA. Besonders die Lebenshaltungskosten treiben viele in die Ferne – Europa, Asien und Lateinamerika bieten angesichts der anhaltenden Inflation in den Vereinigten Staaten schlicht einen günstigeren Alltag.

Hinzu kommt die Frage der Gesundheitsversorgung. Leistbare öffentliche und private Gesundheitssysteme in anderen Ländern ziehen gleichermaßen junge Berufstätige wie Pensionistinnen und Pensionisten an. Auch Eltern zählen zunehmend zu jenen, die den Schritt wagen: Sie wollen ihre Kinder vor der allgegenwärtigen Bedrohung durch Schusswaffenangriffe an Schulen schützen und ihnen gleichzeitig eine erschwinglichere Hochschulausbildung ermöglichen. Mehr als 100.000 junge Amerikanerinnen und Amerikaner studieren derzeit im Ausland.

Beliebte Zieldestinationen

In nahezu allen 27 EU-Mitgliedstaaten erreicht die Zahl der dort lebenden US-Bürgerinnen und US-Bürger Rekordwerte. Portugal verzeichnet seit der Pandemie einen Zuwachs von über 500 Prozent, in Spanien und den Niederlanden hat sich die Zahl innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt. Bemerkenswert: Im vergangenen Jahr siedelten mehr Amerikanerinnen und Amerikaner nach Deutschland über, als Deutsche in die USA zogen. Laut Statistischem Bundesamt zogen im Zeitraum Januar bis September 2025 rund 19.300 Menschen aus den USA nach Deutschland aus, während nur 17.100 Deutsche in die USA zogen – erstmals seit 2021 mehr Auswanderungen aus den USA als Zuwanderungen.

Neben den klassischen Westeuropa-Destinationen gewinnt auch der Balkan an Attraktivität. Albanien etwa bietet US-Staatsbürgerinnen und US-Staatsbürgern ein eigens geschaffenes Visum, das Wohnen und Arbeiten ermöglicht – inklusive einjähriger Steuerbefreiung auf ausländische Einkünfte, ohne bürokratische Hürden. Umsiedlungsagenturen berichten von enormem Interesse, und das aus gutem Grund: Mit rund 1.000 Dollar im Monat lässt sich in Albanien nach Angaben der Agenturen ein durchaus komfortables Leben führen.

Das Bild des typischen Auswanderers hat sich dabei grundlegend gewandelt. Waren es früher vor allem Wohlhabende, die ins Ausland zogen, melden Relocation-Agenturen heute eine beispiellose Nachfrage aus der Mitte der Gesellschaft – von Architektinnen und Ingenieuren über geschiedene Personen mittleren Alters, die einen Neustart suchen, bis hin zu Menschen mit Behinderungen, die ihre Sozialleistungen möglichst weit strecken müssen.

Anträge auf ausländische Staatsbürgerschaften sowie Verzichtserklärungen auf den US-Pass brechen sämtliche historischen Rekorde.