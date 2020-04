Vom Ehemann verprügelt: Balkan-Sängerin flüchtete zu ihren Eltern (FOTO)

Die Ehe steht bereits seit Jahren unter keinem guten Stern. Nun musste sie vor ihrem prügelnden Mann in ihren Heimatort fliehen.

Bereits vor einigen Tage berichteten serbische Tagezeitungen darüber, dass die bekannte Sängerin und „Zvezde Granda“-Finalistin, Tanja Savić ihren Ehemann wegen häuslicher Gewalt angezeigt haben soll.

Die Serbin flüchtete daraufhin mit den gemeinsamen Kindern aus der Wohnung in ihren Heimatort Radinac, wo sie nun wieder bei ihren Eltern und Schwestern lebt. Ihre Schwester bestätigte gegenüber „Blic“, dass Tanja nun bei ihnen wohnt.

„Sie ist in Sicherheit. Selbstverständlich ist dem so, wenn sie bei uns ist“, so ihre Schwester. Savić und ihr Ehemann machten in den vergangenen Jahren oftmals Schlagzeilen mit diversen Ehekrisen. Es sei zudem nicht das erste Mal, dass er handgreiflich gegen sie geworden ist.

