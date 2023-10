Die Lebensgeschichte eines Bosniers, der vom Millionär in den USA zum fast Obdachlosen wurde, ist faszinierend und herzzerreißend.

Mohamed Hadzimuratovic, 52, aus Ustikoline in Bosnien und Herzegowina, hat eine Lebensgeschichte, die sowohl inspirierend als auch herzzerreißend ist. Einst ein Millionär, steht er heute kurz vor der Obdachlosigkeit. Seine ungewöhnliche Lebensgeschichte hat die Aufmerksamkeit der Medien in Bosnien und Herzegowina auf sich gezogen.

Hadzimuratovic wurde als fünftes Kind in einer Familie mit vier älteren Schwestern geboren. Schon als Neunjähriger half er seinem Vater in der Bäckerei und verkaufte später Eis. Nach der Mittelschule zog er nach Belgrad zum Studium. Doch die politische Situation zwang ihn, das Land zu verlassen und in Belgrad zu arbeiten.

Leben während des Krieges

1992 kehrte er nach Bosnien und Herzegowina zurück und fand das Land im Chaos vor. Er entschied sich, nach Deutschland zu gehen und im Bauwesen zu arbeiten. „Hier ist ein Auswanderer. Du bist von hier geflohen, ein Flüchtling“, erinnert er sich an die Worte, die ihm gesagt wurden. Doch Hadzimuratovic betont: „Aber ich habe keinen anderen Armee als der jugoslawischen Treue geschworen. Ich fühlte keine Verantwortung.“ Nach einigen Jahren in Deutschland zog es Hadzimuratovic in die USA. Dort gründete er ein Unternehmen und arbeitete hart, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. „Ich habe ein Unternehmen gegründet, alles legal. Natürlich konnte man nur mit zwei Jobs Geld verdienen, das wissen unsere Leute dort“, sagt er.

Doch trotz seiner harten Arbeit und seines Erfolgs stieß Hadzimuratovic auf Schwierigkeiten. Er kaufte ein Haus, das ihn mit fast 600.000 Euro verschuldete. „Sie haben es mir für 200.000 verkauft“, sagt er. Diese finanziellen Probleme führten schließlich zum Zusammenbruch seiner Ehe.

„USA sind schuld am Krieg in Jugoslawien“

„Ich bin angewidert von den amerikanischen Gesetzen“, sagt er und kehrt zum Thema Krieg zurück. „Alle Kriege wurden von ihnen geführt, seit ich denken kann. Wer hat Jugoslawien aufgelöst? Amerika, natürlich. Ich habe gegen ihr System rebelliert. Ich habe die Staatsbürgerschaft verweigert, ich habe ihren Pass zerschnitten“, sagt er und fügt hinzu, dass sein Name ein Problem sei, das die Mexikaner heute hätten.

Er erzählte auch von zwei Verhaftungen, von der angeblichen Installation von Kameras in den Augen, durch die die Amerikaner selbst schauen, von der Einlieferung ins Krankenhaus, von den Gründen – der angeblichen Erbschaft von zwei Millionen Dollar und ähnlichen Details.

Hadzimuratovic kehrte 2019 mit etwa 4 Euro nach Bosnien und Herzegowina zurück. Heute lebt er von der Unterstützung seiner Freunde und Familie. „Auch sie helfen mir. Alle sehen mich, sie laden mich ein. Alles kommt zurück. Jeden Tag kauft mir jemand eine oder zwei Packungen Zigaretten. Wenn ich hungrig bin, geben sie mir etwas zu essen. Meine Tochter schickt mir Geld“, sagt er.

Trotz seiner aktuellen Situation blickt Hadzimuratovic optimistisch in die Zukunft. Er lebt in einer Wohnung, die er von seiner Tante geerbt hat, und hofft, dass seine finanzielle Situation sich bald verbessern wird. Seine Geschichte ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie das Leben manchmal unvorhersehbare Wendungen nehmen kann, aber auch dafür, wie man trotz Rückschlägen die Hoffnung nicht verlieren darf.