Vom Rap-Song zum Wort des Jahres: Das Rätsel um “6-7”

Der Ausdruck “six, seven” erobert die Jugendsprache als virales Phänomen. Seinen Ursprung hat der Trend in einem Song des Rappers Skrilla, der in seinem am 19. Feber veröffentlichten Track “Doot Doot” die Zahlen als Referenz zur 67th Street in Philadelphia verwendet.

Was als einfache Textzeile begann, entwickelte sich rasch zu einem digitalen Meme, das Jugendliche mit humorvollem Unterton in ihre Alltagssprache integrieren.

Das renommierte Online-Wörterbuch Dictionary.com hat den Begriff “6-7” bereits zum Wort des Jahres 2025 erkoren. Jennifer Steeves-Kiss, Chefredakteurin des Portals, betont, dass diese Wahl den aktuellen Sprachzustand im digitalen Zeitalter widerspiegelt. Die Phrase verdeutlicht, wie moderne Sprachentwicklung aus einer Mischung von Klang, Humor, Gruppendynamik und digitaler Ironie entsteht.

In der Kommunikation der jüngeren Generation fungiert “6-7” mittlerweile als universelle Antwort auf verschiedenste Fragen oder als humorvoller Einwurf in Gesprächen. Auf TikTok kursieren zahlreiche Videos, in denen die Zahlenkombination ausgerufen wird. Der Ausdruck trägt keine tiefere Bedeutung, sondern dient als eine Art Insider-Witz, der in unterschiedlichsten Kontexten humoristisch eingesetzt wird.

Virale Verbreitung

Auch Eltern springen auf den Trend auf. Der X-Nutzer Douglas A. Boneparth teilte ein Foto mit seiner Frau, auf dem beide Pullover mit den Ziffern sechs und sieben tragen. “Unsere Kinder hassen unser Halloweenkostüm”, kommentierte er das Bild. Ein Nutzer reagierte darauf mit den Worten: “Das ist der beste Weg, um ein Meme zu töten.”

Der TikToker und Basketballspieler Cam Wilder veröffentlichte Ende März ein Video, in dem ein Teenager “six seven” in die Kamera ruft. Der Jugendliche erlangte unter dem Namen “Mason 67” Bekanntheit und gilt mittlerweile als Symbolgestalt der Generation Alpha, jener Alterskohorte, die zwischen 2010 und 2025 geboren wurde.

Das Phänomen hat auch die Sportwelt erfasst. Athletinnen und Athleten beteiligen sich am Trend, indem sie eine charakteristische Handbewegung ausführen, die mit dem 6-7-Meme assoziiert wird. Allerdings stößt der Trend nicht überall auf Verständnis. Der Australian Rules Football-Spieler Lachie Neale zeigte sich verwirrt, als Fans ihm die Zahlen zuriefen und die entsprechende Geste machten.

Reaktionen weltweit

Pädagogen wie der auf sozialen Medien aktive Lehrer @mrcoachwhitehead berichten von der Präsenz des Memes im Schulalltag. “Es ist nichts Schlimmes, ihr müsst die Kinder nicht zum Nachsitzen verdonnern”, erklärt er in einem seiner Videos. Besonders häufig taucht die Phrase in Verbindung mit sportbezogenen TikTok-Videos auf.

Nicht alle Internetnutzer können dem Trend etwas abgewinnen. Kommentare wie “Ach, dann ist es einfach nur nicht lustig” oder “Ich dachte, Memes sollten lustig sein” verdeutlichen die Ratlosigkeit, die das Phänomen bei manchen auslöst.

Ungeachtet dieser kritischen Stimmen bleibt “6-7” ein fester Bestandteil der aktuellen Jugendkultur.