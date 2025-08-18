Vom Traum zum Albtraum: Hamilton vor Rauswurf – Ex-Pilot verrät Nachfolger

Vom Traumwechsel zum Albtraum: Lewis Hamiltons Ferrari-Kapitel könnte schneller enden als gedacht. Sein Nachfolger wäre ausgerechnet der Mann, der für ihn weichen musste.

Lewis Hamilton durchlebt bei Ferrari eine Saison zum Vergessen. Als der siebenfache Weltmeister zu Saisonbeginn beim italienischen Traditionsrennstall anheuerte, waren die Erwartungen hoch – doch die Realität präsentiert sich ernüchternd. Abgesehen von einem Sprint-Sieg in China konnte der 40-jährige Brite keine nennenswerten Erfolge verbuchen. Besonders bitter: Nicht ein einziges Mal stand Hamilton mit dem roten Boliden auf dem Podium. Für einen Fahrer seines Kalibers und einen Rennstall mit den Ambitionen der Scuderia ist diese Ausbeute schlichtweg inakzeptabel.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc alle fünf Podiumsplätze für Ferrari einfuhr, ging der Brite in der Saison 2025 zur Sommerpause komplett leer aus. Ferrari liegt trotz Hamiltons schwacher Bilanz mit 260 Punkten auf Rang zwei der Konstrukteurswertung – deutlich hinter McLaren, aber vor Mercedes und Red Bull. Ein Erfolg, der ausschließlich Leclercs starken Leistungen zu verdanken ist.

Während zuletzt Gerüchte über eine Vertragsverlängerungsklausel im Hamilton-Kontrakt kursierten, zeichnet sich nun eine überraschende Wendung ab. Immer mehr Anzeichen deuten darauf hin, dass Ferrari bereits nach dieser Saison einen Schlussstrich ziehen könnte. Der F1-Insider und Ex-Pilot Johnny Herbert berichten übereinstimmend, dass der Nachfolger des Briten bereits feststehen soll. Entgegen aller Erwartungen handelt es sich dabei nicht um ein aufstrebendes Talent, sondern um einen erfahrenen Piloten mit Ferrari-Vergangenheit.

Sainz-Rückkehr geplant

Anders als Mercedes, das mit Kimi Antonelli einen vielversprechenden Nachwuchsfahrer als Hamilton-Nachfolger verpflichtete, scheinen die Italiener auf Nummer sicher gehen zu wollen. Laut den Berichten soll ausgerechnet Carlos Sainz nach Maranello zurückkehren. Der 30-jährige Spanier verfügt angeblich über eine Ausstiegsklausel in seinem Williams-Vertrag. Herbert verrät, dass bei Ferrari intensiv über einen Fahrerwechsel diskutiert wird: „Wenn beide Seiten sagen, dass es einfach nicht klappt, ist es Zeit, getrennte Wege zu gehen“, erklärt der ehemalige Teamkollege von Michael Schumacher.

Diese Rochade hätte eine besondere Brisanz, da Sainz erst in dieser Saison für Hamilton weichen musste. Nun planen die Ferrari-Verantwortlichen offenbar eine Kehrtwende, um das „Missverständnis Hamilton“ zu beenden. Sainz selbst befeuerte die Spekulationen kürzlich, indem er seine Offenheit für eine Rückkehr zum italienischen Rennstall bekundete.

Hamiltons Zukunft

Lewis Hamilton scheint bei Ferrari noch immer nicht richtig Fuß gefasst zu haben und sucht die Schuld bei sich selbst. In seinem Vertrag sollen zwei Geheimklauseln verankert sein. Besonders brisant: Hamilton besitzt laut übereinstimmenden Berichten eine Vertragsoption bis 2027, die es ihm ermöglicht, seinen Ferrari-Kontrakt eigenständig zu verlängern – unabhängig von sportlichen Ergebnissen. Ferrari hat dabei kaum Mitspracherecht, was dem Team die Hände bindet, sollte Hamilton einen vorzeitigen Abschied erwägen.

Der 40-jährige Hamilton steht möglicherweise vor dem Rücktritt, wobei Ferrari machtlos zusehen muss, da der Fahrer seine Zukunft selbst in der Hand hat. Bei den Ferrari-Verantwortlichen scheint Hamilton mittlerweile in Ungnade gefallen zu sein. Der Nachfolger, der den Briten nach Saisonende ersetzen soll, steht offenbar bereits fest.