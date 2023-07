Von Miete zum Mini-Haus: Michelle erschafft ihr bezahlbares DIY-Traumheim!

Michelle Boyle, eine Amerikanerin aus Oregon, stand vor einer finanziellen Herausforderung, die sie schier erdrückte. Als Kellnerin in einem Café verdiente sie ein bescheidenes Einkommen, das kaum ausreichte, um die monatliche Miete von 1.173 Euro für das Haus, in dem sie mit ihrer Familie lebte, zu stemmen. An Sparen oder die Verbesserung der Lebensumstände für sich und ihre Kinder war nicht zu denken. Doch Michelle entschloss sich, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen und ihr eigenes kleines Haus zu bauen.

Michelle fand Inspiration in Tutorials über den Bau kleiner Häuser und beschloss, ihr eigenes Heim zu erschaffen. Mit einem begrenzten Budget gelang es ihr, ein neues Zuhause zu schaffen.

Sie entschied sich, aus einem großzügigen, aber kostspieligen Haus auszuziehen und in eine gemütliche Unterkunft mit nur 18,5 Quadratmetern umzuziehen. Ihr neues Zuhause mag bescheiden sein, aber es bietet ihr Komfort und Gemütlichkeit.

Die Kostenersparnis ist beachtlich. Für das kleine Grundstück, auf dem ihr Häuschen steht, zahlt Michelle nun gerade einmal 58 Euro pro Monat – inklusive Anschlusskosten für Strom, Wasser und Internet. Stolz berichtet die resolute Frau: „Nicht nur habe ich das Haus selbst gebaut, ich habe es auch entworfen.“ Zwei Jahre investierte sie in die Planung, das Sammeln von Möbeln und das Träumen vom eigenen Heim.

Nach dem Umzug in ihr kleines Häuschen führt Michelle nun ein glücklicheres Leben als zuvor. Sie merkt, dass sie sich in ihrem neuen Zuhause wohler fühlt als in der früheren Mietwohnung. Da ihre Kinder inzwischen ausgezogen sind, passt die kleinere Unterkunft besser zu ihren Bedürfnissen. Mit ihren Fähigkeiten und Erfahrungen möchte Michelle anderen helfen, ihre Lebenshaltungskosten zu reduzieren. Sie hat begonnen, Häuser für Menschen zu entwerfen und zu bauen, die ein einfacheres und kostengünstigeres Leben anstreben.