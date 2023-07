Europas Mückenplage: Krankheitsübertragung auf dem Vormarsch

Die steigenden Temperaturen, Hitzewellen und Überschwemmungen in Europa haben eine Bedrohung für die Gesundheit zur Folge. Sie schaffen ideale Bedingungen für die Ausbreitung invasiver sowie krankheitsübertragender Mückenarten. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) warnt vor der zunehmenden Verbreitung von Mückenarten wie Aedes albopictus und Aedes aegypti. Diese Mücken können Krankheiten wie Chikungunya, Dengue, Gelbfieber, West-Nil- und Zika-Virus übertragen.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Verbreitung der Aedes albopictus in der EU/EWR stark erhöht. Von 2013 bis heute hat sie sich von acht auf 13 Länder ausgedehnt. Andrea Ammon, Direktorin des ECDC, warnt vor der Ausbreitung invasiver Mückenarten in bisher nicht betroffene Gebiete. Dadurch könnten die Fallzahlen von Krankheiten wie Dengue, Chikungunya und West-Nil-Fieber ansteigen und möglicherweise auch Todesfälle verursachen.

Die Statistiken für das Jahr 2022 zeigen besorgniserregende Zahlen. In der EU/EWR wurden 1133 Fälle von West-Nil-Virus-Infektionen bei Menschen gemeldet. Zusätzlich gab es 92 Todesfälle, die auf diese Infektion zurückzuführen waren. Dies ist der höchste Wert seit dem Höhepunkt der Epidemie im Jahr 2018. Des Weiteren sind 71 Fälle von Dengue-Fieber-Infektionen im Festlandsteil der EU/EWR aufgetreten. Diese Zahl entspricht der Gesamtzahl der gemeldeten Fälle zwischen 2010 und 2021.

Um die Ausbreitung dieser Mückenarten und die damit verbundenen Krankheiten einzudämmen, sind nachhaltige Methoden zur Kontrolle von Mückenpopulationen erforderlich. Dazu zählen die Beseitigung von stehenden Gewässern, in denen sich Mücken vermehren, die Verwendung von umweltverträglichen Larviziden und die Förderung des Bewusstseins der Gemeinschaft für Mückenkontrolle. Persönliche Schutzmaßnahmen wie Mückennetze, das Tragen von körperbedeckender Kleidung und die Verwendung von Mückenschutzmitteln sind ebenfalls entscheidend, um Infektionen vorzubeugen.

Die Sensibilisierung der Bevölkerung ist ein wichtiger Schritt im Umgang mit von Mücken übertragenen Krankheiten. Darüber hinaus ist die Aufklärung von medizinischen Fachkräften und Reisenden von großer Bedeutung. Dengue-Fieber ist in über 100 Ländern endemisch und die Fälle dieser Krankheit sind weltweit stark angestiegen. West-Nil-Fieber, eine weitere durch Mücken übertragene Krankheit, kann bei älteren Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem schwere neuroinvasive Erkrankungen verursachen, die tödlich sein können.

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch krankheitsübertragende Mücken in Europa ist es wichtig, dass sowohl die Bevölkerung als auch die Regierungen auf nationaler und europäischer Ebene präventive Maßnahmen ergreifen und die Forschung zu nachhaltigen Kontrollstrategien unterstützen. Nur so kann man das Risiko dieser bedrohlichen Gesundheitsgefahren minimieren.