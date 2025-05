Von nass zu heiß: Temperaturen klettern auf sommerliche 32 Grad

Österreich erlebt einen Wettermix: Während der Donnerstag regional noch Regenfälle bringt, kündigt sich zum Wochenende ein sommerlicher Temperaturanstieg an.

Der Donnerstag präsentiert sich im Westen, Norden und Osten zunächst wolkenverhangen mit nur vereinzelten Aufhellungen. Regenfälle sind zeitweise zu erwarten, wobei es von den Tiroler Niederungen bis zum Wienerwald ganztägig nass bleibt. Abseits der Gebirgsregionen lockert die Bewölkung im Tagesverlauf auf und lässt die Sonne durchkommen, wenngleich vereinzelte Schauer aus Quellwolken nicht auszuschließen sind.

Der Süden und Südosten hingegen erlebt einen überwiegend sonnigen und trockenen Tag bei geringer bis mäßiger Bewölkung. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlicher bis nordwestlicher Richtung, wobei er im Osten und in Föhnlagen kräftig ausfallen kann. Die Temperaturen bewegen sich in den Morgenstunden zwischen 7 und 14 Grad, tagsüber steigen sie auf 15 bis 23 Grad.

Wetterumschwung Freitag

Am Freitag dominieren in der östlichen Landeshälfte zunächst noch dichte Restwolken einer abziehenden Störungszone. Besonders im Bergland muss mit Regenschauern gerechnet werden. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung zunehmend auf, und sonnige Abschnitte gewinnen an Länge, wobei im Norden und Osten weiterhin örtliche Regenschauer möglich sind.

In den übrigen Landesteilen zeigt sich bereits von den Morgenstunden an die Sonne, und vereinzelte harmlose Wolkenfelder trüben kaum den Himmel. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung schwach bis mäßig sowie aus West bis Nord lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad, während die Tageshöchstwerte auf 19 bis 29 Grad klettern.

Der Samstag verwöhnt ganz Österreich bereits in den Morgenstunden mit Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über Bergen und Hügellandschaften einige Frühlingswolken, die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge bleibt jedoch verschwindend gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen starten bei 7 bis 14 Grad und erreichen tagsüber angenehme 24 bis 30 Grad.

Sommerliche Werte

Am Sonntag zeigt sich zunächst vielerorts die Sonne. In Vorarlberg und Teilen Tirols können jedoch bereits vormittags erste Regenschauer auftreten, die sich im Laufe des Tages auf weite Teile des Bundesgebiets ausbreiten. Besonders in den Gebirgs- und Hügelregionen türmen sich kräftige Quellwolken auf, wodurch die Gewitterneigung deutlich ansteigt.

Dennoch bleibt zwischen den Schauern immer wieder Platz für Sonnenschein. Am längsten trocken bleibt es in den Niederungen. Der Wind weht weiterhin schwach bis mäßig aus wechselnden Richtungen. Die Frühtemperaturen steigen auf 10 bis 16 Grad, während die Höchstwerte sommerliche 24 bis 32 Grad erreichen.

Am wärmsten wird es im Osten des Landes.