Voyage gibt zu: „Ich bin schon lange Single!“ (VIDEO)

In einem Interview für serbische Medien enthüllt der junge Rapper Mihajlo Veruovic Voyage (21) einige neue Details aus seinem Liebesleben.

Obwohl seine Karriere boomt, scheint der berufliche Erfolgt nicht auf sein Liebesleben auszustrahlen. Der Rapper wurde mehrmals mit schönen Frauen verkuppelt, unter anderem mit der Tochter von Haris Dzinovic. Die beiden beteuerten allerdings stets, dass sie nur Freunde waren. Seit dem Ende seiner Beziehung mit der Sängerin Andjela Ignjatovic Breskvica hat sich Voyage mit keiner Frau in der Öffentlichkeit gezeigt. Nun bestätigte der Rapper, dass er derzeit Single ist.

“Ich habe keine Freundin und keine wie immer geartete Beziehung. Der Erfolg in der Karriere ist mir viel wichtiger. Ich will meine persönlichen Rekorde machen. Eine Frau, die mich nicht wie Voyage ansieht, ist eine rote Fahne für mich. Ich wähle mit wem ich zusammen sein will, ich mag vielleicht ein schönes Model, aber das ist keine Liebe. Ich habe seit ungefähr anderthalb Jahren keine Freundin. Ich habe seit langem keine Beziehung”, sagte er serbischen Medien.

Voyage arbeitet mit vollem Einsatz an seiner Karriere, die sich nicht nur auf das Musikgeschäft beschränkt. Er hat sich auch schon als Schauspieler versucht und ist mit dem bekannten Schauspieler Nikola Koja in einer Serie zu sehen. Zu Silvester wird er am Platz vor dem Parlament in Belgrad auftreten. Im Interview für die serbischen Medien ging er auf die negativen Kommentare über seinen Auftritt ein.

„Geschmäcker sind verschieden, in der Musik gibt es viele unterschiedliche Genres. Einige sind stark im Kommen, andere sind weniger aktuell. Wir jungen Menschen stehen für etwas völlig Neues, nicht Alltägliches. Ich finde es vollkommen fair und richtig, dass wir auch eine Chance bekommen, unsere Musik zu präsentieren. Es wird sicher eine sehr schöne Silvesterparty werden, mit sehr vielen Besuchern”, sagte der Rapper.

Der Rapper hat sich übrigens eine Luxuspenthouse in einem exklusiven Viertel in Belgrad gekauft, welches vom ehemaligen Miteigentümer von „Grand“ Sasa Popovic im Rahmen einer millionenschweren Investition errichtet wird. Außerdem plant der Rapper, Geschäftsräumlichkeiten zu erwerben, um sie zu vermieten.

