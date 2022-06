Wachsender Tourismus in Serbien wegen dieser Produkte

Bis vor kurzem ist man noch von Serbien nach Bosnien gefahren, wegen billigerem Treibstoff und jetzt kommen die Nachbarn nach Serbien, um sich Zucker, Mehl und Öl zu holen. Aufgrund der geschützten Preise, sind diese Produkte in Serbien billiger, als in den Nachbarländern.

In Serbien ist der Zuckerpreis nämlich auf ca. 90 Cent pro Kilogramm begrenzt, also etwa um 60 Cent günstiger, als in Bosnien-Herzegowina. Aus diesem Grund, überqueren immer mehr Anwohner aus Grenzgebieten die Drina, um einkaufen zu gehen. Bis vor wenigen Monaten gingen serbische Bürger oftmals in die Republika Srpska, um sich günstigeren Treibstoff zu besorgen. Jetzt überqueren Bewohner vom linken Ufer der Drina die Grenze, um vorwiegend Zucker und Öl zu kaufen.

In den Geschäften, die an den Grenzorten liegen, wie zum Beispiel Loznica, Mali Zvornik und Priboj, werden momentan mehr Grundnahrungsmittel als üblicherweise gekauft, berichtet RTS.

Die Verkäufer meinen, dass hauptsächlich Nachbarn aus dem Nachbarland bei ihnen einkaufen. Zeljka Vasiljevic, eine Mitarbeiterin aus einem kleinen Lebensmittelhandel in Loznica, hat dem serischen öffentlich-rechtlichen Sender RTS erzählt, dass Käufer aus der Republika Srpska seit einigen Monaten massenhaft bei ihnen einkaufen und die Regale mit Öl, Zucker und Mehl leerräumen. Das liegt in erster Linie daran, dass die Preise dieser Produkte in den Nachbarländern viel teurer sind, wie sich die Bewohnern der Republika Srpska.

Der Verkauf von Zucker ist nicht begrenzt. Zucker kommt jeden Tag und der Preis beträgt 80 Cent. Die Nachfrage ist etwas höher als gewöhnlich – sagt Mira Janjic, eine Mitarbeiterin aus dem Lebensmittelhandel in Priboj.

Das serbische Landwirtschaftsministerium sagte, dass der Markt in Serbien frei ist und es keine Einkaufsbeschränkungen gibt. Deswegen kam es vor, dass einige Leute rund 200 Kilogramm Zucker kauften.

Das äußert sich besonders an den Grenzgebieten, wo sie versuchen, diese Produkte über die Grenze zu bringen, weil der Preis dieser Waren dort deutlich höher ist. Das ist eine alte Masche – sagte serbischer Landwirtschaftsminister Branislav Nedimovic zuvor.