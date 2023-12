Während Unterricht: Zwölfjährige bedroht Lehrerin mit Messer

Frankreich, ein Land, das seit einer Reihe von islamistischen Anschlägen unter höchster Terrorwarnstufe steht, erlebte kürzlich einen weiteren beunruhigenden Vorfall. Eine Zwölfjährige drohte mitten im Englischunterricht, ihre Lehrerin und einige ihrer Mitschüler mit einem Messer zu töten. Der Vorfall ereignete sich in der Großstadt Rennes und löste landesweit große Besorgnis aus.

In den letzten Monaten war Frankreich Schauplatz mehrerer islamistischer Terrorakte. Ein radikaler Islamist erstach vor zwei Monaten einen Lehrer in der nordfranzösischen Stadt Arras. Anfang Dezember wurde ein deutscher Tourist am Eiffelturm in Paris erstochen. Die Anspannung im Land, insbesondere in den Schulen, ist entsprechend hoch.

Inmitten dieser angespannten Situation zog die Schülerin während des Englischunterrichts ein großes Messer aus ihrer Schultasche und drohte, ihre Lehrerin und jene Mitschüler zu töten, die sie nicht mögen. Die Lehrerin reagierte geistesgegenwärtig, schickte die anderen Schüler aus der Klasse und floh vor der Schülerin, die schließlich von anderem Schulpersonal überwältigt wurde.

Handy einkassiert

Die Schülerin soll laut Staatsanwalt Philippe Astruc zu ihrer Lehrerin gesagt haben: „Das ist in Arras passiert und ich werde es genauso tun.“ In der Woche vor dem Vorfall hatte die Lehrerin das Handy der Schülerin während des Unterrichts einkassiert. Dieser Umstand wird nun als möglicher Auslöser der Tat untersucht.

Trotz der beunruhigenden Äußerungen der Schülerin betonte Astruc, dass es keine Hinweise auf eine Radikalisierung des Mädchens gebe. „Hinweise auf eine Radikalisierung der Schülerin gebe es nicht“, so der Staatsanwalt. Das strafunmündige Mädchen konnte maximal für 24 Stunden von der Polizei festgehalten werden. Derzeit wird noch das Ergebnis einer psychiatrischen Untersuchung erwartet, die Aufschluss über den psychischen Zustand der Schülerin geben soll.